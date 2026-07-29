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VIDEO: Ukrajina zaútočila na sklad spoločnosti Wildberries v Riazani
Ukrajinský monitorovací kanál Exilenova+ tvrdí, že sklad Wildberries v Riazanskej oblasti horí.
Autor TASR
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Riazaň 29. júla (TASR) - Ukrajinská armáda v noci na stredu zaútočila na ďalší sklad internetového obchodu Wildberries, tentoraz v meste Riazaň v európskej časti Ruska, uviedla v stredu britská stanica BBC, píše TASR.
Wildberries, najväčší online predajca v Rusku, prezývaný aj „ruský Amazon“, sa v posledných dňoch opakovane stal cieľom útokov, lebo podľa ukrajinských tvrdení slúži aj na prepravu komponentov sankcionovaného vojenského vybavenia pre ruskú armádu. Ukrajina zasiahla dronmi niekoľko logistických centier vrátane toho najväčšieho, čím firme spôsobila podľa odhadov škodu presahujúcu dve miliardy dolárov.
Spoločnosť Wildberries vo vyhlásení informovala, že jej „logistický objekt v Riazani bol evakuovaný v súlade s bezpečnostnými opatreniami“. Miestny gubernátor Pavel Malkov predtým na sociálnych sieťach informoval o požiaroch v priemyselných zariadeniach v Riazani, ktoré však bližšie nešpecifikoval. Zároveň hlásil šesť zranených.
Ukrajinský monitorovací kanál Exilenova+ tvrdí, že sklad Wildberries v Riazanskej oblasti horí. Fotografie zverejnené očitými svedkami zachytávajú kúdoly dymu nad skladom s logom spoločnosti, pričom na objekte sú viditeľné rozsiahle škody.
Kanál Astra na platforme Telegram v jednom zo svojich príspevkov napísal, že cieľom dronového útoku v Riazani bola aj tamojšia ropná rafinéria. Podľa agentúry Reuters tento závod zastavil prevádzku po ukrajinskom útoku z 15. mája.
Nočným útokom bola vystavená tiež Rostovská oblasť na juhu európskej časti Ruska. Podľa jej gubernátora Jurija Sľusara v dôsledku pádu úlomkov rakety na bytový dom v meste Taganrog zahynula jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia. Obyvateľov domu úrady evakuovali, doplnila agentúra AFP.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila svoje odvetné útoky, čiastočne s cieľom prinútiť Moskvu vrátiť sa k rokovaciemu stolu po takmer štyroch a pol roku vojny rozpútanej Ruskom vo februári 2022.
Wildberries, najväčší online predajca v Rusku, prezývaný aj „ruský Amazon“, sa v posledných dňoch opakovane stal cieľom útokov, lebo podľa ukrajinských tvrdení slúži aj na prepravu komponentov sankcionovaného vojenského vybavenia pre ruskú armádu. Ukrajina zasiahla dronmi niekoľko logistických centier vrátane toho najväčšieho, čím firme spôsobila podľa odhadov škodu presahujúcu dve miliardy dolárov.
Spoločnosť Wildberries vo vyhlásení informovala, že jej „logistický objekt v Riazani bol evakuovaný v súlade s bezpečnostnými opatreniami“. Miestny gubernátor Pavel Malkov predtým na sociálnych sieťach informoval o požiaroch v priemyselných zariadeniach v Riazani, ktoré však bližšie nešpecifikoval. Zároveň hlásil šesť zranených.
Ukrajinský monitorovací kanál Exilenova+ tvrdí, že sklad Wildberries v Riazanskej oblasti horí. Fotografie zverejnené očitými svedkami zachytávajú kúdoly dymu nad skladom s logom spoločnosti, pričom na objekte sú viditeľné rozsiahle škody.
Kanál Astra na platforme Telegram v jednom zo svojich príspevkov napísal, že cieľom dronového útoku v Riazani bola aj tamojšia ropná rafinéria. Podľa agentúry Reuters tento závod zastavil prevádzku po ukrajinskom útoku z 15. mája.
Nočným útokom bola vystavená tiež Rostovská oblasť na juhu európskej časti Ruska. Podľa jej gubernátora Jurija Sľusara v dôsledku pádu úlomkov rakety na bytový dom v meste Taganrog zahynula jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia. Obyvateľov domu úrady evakuovali, doplnila agentúra AFP.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila svoje odvetné útoky, čiastočne s cieľom prinútiť Moskvu vrátiť sa k rokovaciemu stolu po takmer štyroch a pol roku vojny rozpútanej Ruskom vo februári 2022.
W nocy drony uderzyły w komplek logistyczny Wildberries Tiuszewo.— Takeshi Kovacs (@PrzemekShura) July 29, 2026
Celem stało się nowoczesne centrum sortowania „Riazń: Tiuszewska”, zlokalizowane w parku przemysłowym w pobliżu wsi Tiuszewo.
Kierownictwo firmy Wildberries pilnie ewakuowały pracowników i całkowicie zablokowały… pic.twitter.com/jv72q1b4yQ