Ukrajinské firmy vyrábajú viac dronov, než je štát schopný zaplatiť

Kyjev 9. januára (TASR) - Ukrajinské zbrojné spoločnosti zvýšili produkciu bezpilotných lietadiel do takej miery, že štát nie je schopný zo súčasne nastavených rozpočtov na obstarávanie nakúpiť všetko, čo sa vyrobí. Oznámil to v utorok podpredseda vlády a minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov, informuje agentúra Reuters.



"K dnešnému dňu sa trh zrýchlil oveľa rýchlejšie, ako je objem peňazí na nákup všetkých bezpilotných lietadiel. Preto musíme zvýšiť financovanie a ďalej otvárať trhy, aby ceny vďaka konkurencii klesli a aby sa začala lokalizácia časti (výroby)," povedal Fedorov pre ukrajinskú štátnu televíziu.



Bezpilotné lietadlá (UAV) vo veľkej miere využívajú Ukrajina aj Rusko vo vojne trvajúcej vyše 22 mesiacov. Vďaka nim môžu armádne zložky monitorovať vzdušné priestory a ničiť hodnotnejšie zbrane vrátane systémov protivzdušnej obrany či pokročilých radarov.



UAV sú najčastejšie využívaným typom dronu, hoci v súčasnosti sa nasadzujú už aj námorné či pozemné zariadenia.



Podľa Fedorova na Ukrajine pôsobí približne 200 spoločností vyrábajúcich drony a zhruba 70 miestnych firiem podpísalo zmluvy so štátom na dodávky bezpilotných lietadiel.