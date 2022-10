Ukrajinské jednotky hlásia výpadky Starlinku počas ťaženia proti Rusom

Londýn 7. októbra (TASR) - Ukrajinskí vojaci aj vládni predstavitelia informujú o výpadkoch komunikačných zariadení Starlink na frontovej línii, čo následne bráni snahám o oslobodenie území okupovaných ruskými jednotkami. Napísal to v piatok denník Financial Times (FT).



Pripomenul, že na Ukrajinu dopravili tisíce terminálov Starlink, ktoré vyrobila spoločnosť SpaceX patriaca Elonovi Muskovi a ktoré zakúpila vláda USA a crowdfundingovo financovali darcovia, aby pomohli ukrajinským jednotkám prevádzkovať bezpilotné lietadlá, dostávať dôležité spravodajské informácie a komunikovať medzi sebou v oblastiach, kde nie sú žiadne iné bezpečné siete. Systémy, ktoré sa skladajú z malej antény s 35 centimetrov vysokým terminálom, poskytujú internet aj ukrajinským civilistom.



Výpadky spojenia viedli v posledných týždňoch ku "katastrofálnej" strate komunikácie, uviedol jeden z vysokých ukrajinských vládnych predstaviteľov, priamo oboznámený s problematikou.



Mnohé z nich boli zaznamenané pri prenikaní ukrajinských vojakov cez frontovú líniu na územie ovládané Ruskom a iné počas bojov, uviedol citovaný úradník, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.



Tieto problémy boli akútne na juhu Ukrajiny – v Chersonskej a Záporožskej oblasti –, ale vyskytli sa aj pozdĺž frontovej línie na východe krajiny, teda v Charkovskej, Doneckej a Luhanskej oblasti, dodal zdroj. Vo všetkých štyroch regiónoch sa odohráva intenzívna protiofenzíva ukrajinskej armády. Ruský prezident Vladimir Putin ich pred týždňom – po referendách, ktoré zorganizovali úradníci dosadení Kremľom –, vyhlásil za súčasť Ruska.



Uvedené výpadky podľa FT len zvýraznili mimoriadnu úlohu, ktorú majú Muskove komunikačné systémy na bojisku v čase, keď ukrajinské protiútoky na východe a juhu krajiny nútia ruské jednotky k ústupu. Musk však pred niekoľkými dňami rozhneval Kyjev, keď načrtol svoj mierový plán, ktorého výsledkom by bolo odstúpenie Krymu a prípadne aj ďalších oblastí Rusku.



Roman Sinicyn, koordinátor charitatívnej nadácie Serhija Prytulu, ktorá je darcom systémov Starlink ukrajinským ozbrojeným silám, uviedol, že problém môže nastávať pre to, lebo SpaceX sa snaží zabrániť zneužitiu týchto komunikačných systémov ruskými jednotkami. K výpadkom totiž dochádzalo v oblastiach, ktoré iba čerstvo získali ukrajinské jednotky, vysvetlil Sinicyn.



"Je mi úplne jasné, že to robia zástupcovia spoločnosti Starlink, aby zabránili využívaniu ich technológie ruskými okupačnými silami," povedal Sinicyn. Dodal, že ukrajinská armáda a spoločnosť SpaceX by mali lepšie koordinovať svoju činnosť.



Musk a spoločnosť SpaceX nereagovali na žiadosti britského denníka o vyjadrenie. Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov a hovorca hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného sa tiež odmietli vyjadriť.