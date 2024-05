Ukrajinské jednotky majú pod kontrolou asi 60 percent mesta Vovčansk

Kyjev 20. mája (TASR) - Ukrajina stále ovláda asi 60 percent pohraničného mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny, informoval v pondelok vo vysielaní ukrajinskej televízie námestník oblastného gubernátora Roman Semenucha, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Dodal, že ruské jednotky pokračujú "v nepretržitom ostreľovaní a útokoch", pričom najmä vo Vovčansku sa pokúšajú vytlačiť ukrajinské ozbrojené sily z mesta, ktorého približne 60 percent je pod kontrolou ozbrojených síl Ukrajiny.



Vojenskí pozorovatelia tvrdia, že ruská armáda sa v priebehu posledných dvoch dní snažila zvýšiť svoje aktivity v taktickej zóne, a to nielen priamo v oblasti Vovčanska, ale aj v podobe obnovenia pokusov o útok v smere na dedinu Lypci. Vojenský analytik Konsťantyn Mašovec si myslí, že najbližšou hlavnou úlohou ruských jednotiek je ovládnuť Vovčansk.



Podľa neho ruskí vojaci obsadili celú zalesnenú oblasť medzi Buhrovatkou a Ohircevom až po rieku Severný Donec, pričom ukrajinské jednotky sa zjavne úplne stiahli na východný breh rieky.



V samotnom Vovčansku ruská armáda zrejme ovládla oblasť okolo závodu na spracovanie mäsa a staré letisko severne od mesta, ako aj niekoľko bytových domov. Aj z Mašovcových tvrdení vyplýva, že pokusy ruských jednotiek o postup hlbšie do mesta Vovčansk zastavujú ukrajinské ozbrojené sily.



Dobytie mesta Vovčansk označuje za momentálnu prioritu ruskej armády aj americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Vovčansk je najväčšia aglomerácia pri hraniciach s Ruskom a jeho dobytie bude "odrazovým mostíkom" pre ďalší postup ruskej armády, ktorá sa snaží dobyť aj mesto Časiv Jar, čím by sa jej otvorili možnosti ďalšieho postupu v Doneckej oblasti.