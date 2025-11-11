Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajinské jednotky sa stiahli z piatich obcí v Záporožskej oblasti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Autor TASR
Kyjev 11. novembra (TASR) - Jednotky ukrajinskej armády sa po intenzívnych bojoch s ruskými silami stiahli z piatich dedín v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. S odvolaním sa na zvodku generálneho štábu ukrajinskej armády o tom v utorok informovala agentúra DPA, píše TASR.

Velenie skupiny Juh ukrajinskej armády na sieti Facebook okrem toho informovalo, že ukrajinskí vojaci vedú urputné boje v sektore severovýchodne od mesta Huľajpole - o dediny Jablukove, Rivnopilľa a Solodke.

Rozkaz na ústup z dedín Novouspenivske, Nove, Ochotnyče, Uspenivka a Novomykolajivka v Záporožskej oblasti bol vydaný po „faktickom zničení všetkých krytov a opevnení“ po intenzívnej delostreleckej paľbe z pozícií ruských jednotiek.

DPA doplnila, že aj vojenskí pozorovatelia hlásili ruský prielom na tomto úseku frontu a ruská armáda oznámila dobytie viacerých lokalít.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok večer na sociálnych sieťach informoval, že ho hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj oboznámil so „zložitou situáciou“ v Záporožskej oblasti „v dôsledku poveternostných podmienok, ktoré prispievajú k (ruským) útokom“.

Zelenskyj mal zrejme na mysli dážď a hmlu, ktoré obmedzujú schopnosť ukrajinských ozbrojených síl používať ich primárne prostriedky na odrazenie ruských útokov – drony – a zároveň umožňujú Rusom postupovať skryto.

Komplikovaná situácia je podľa Syrského aj v oblasti mesta Pokrovsk, ale v oblasti Kupianska sa ukrajinským jednotkám darí dosahovať stanovené ciele, čo je „trend pretrvávajúci už niekoľko týždňov.

Ukrajina odoláva ruskej invázii už viac ako tri a pol roka. Jej jednoty už niekoľko mesiacov pomaly ustupujú ruským jednotkám na viacerých úsekov frontu, najmä vo východoukrajinskej Charkovskej a Doneckej oblasti.
