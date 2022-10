Ukrajinské jednotky vztýčili vlajku v strategicky dôležitej obci

Kyjev/Londýn 4. októbra (TASR) - Ukrajinské ministerstvo obrany v utorok potvrdilo, že jeho jednotky obsadili strategicky dôležitú obec Davydiv Brid v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Boje o túto obec trvali niekoľko mesiacov, informuje TASR.



Podľa britskej stanice BBC ukrajinské ministerstvo zverejnilo na platforme Twitter video so záznamom, ako vojaci 35. brigády ukrajinskej námornej pechoty vztyčujú ukrajinskú vlajku v tejto lokalite. Vo vyhlásení sa uvádza, že námorná pechota "sa pohybuje smerom k Čiernemu moru."



BBC vo svojej správe konštatuje, že strata takéhoto dôležitého dopravného uzla na pozadí prebiehajúcej ofenzívy ukrajinskej armády pozdĺž pravého brehu rieky Dneper v smere na Beryslav a Novú Kachovku vážne komplikuje situáciu celému ruskému zoskupeniu v sektore Kryvyj Rih.



Ruská armáda sa teraz podľa BBC musí zamyslieť nad tým, kde postaviť novú líniu obrany, aby zdržala postup ukrajinskej armády smerom na juh. BBC pritom pripomína, že "postupujúce ukrajinské jednotky majú obrovské manévrovacie pole a zdržiavať ich postup v podmienkach stepi je veľmi náročné" – o to viac, že Rusi nemajú dostatok času na budovanie nových obranných pozícií.



Britský denník The Guardian v utorok konštatoval, že po tom, ako ukrajinské jednotky v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny postúpili o desiatky kilometrov a určité úspechy dosiahli i na bojiskách východnej Ukrajiny, už Rusko nemá plnú kontrolu nad žiadnou zo štyroch oblastí, ktoré minulý týždeň oficiálne anektovalo.



Ruský prezident Vladimir Putin vtedy pred podpisovým aktom vyhlásil, že štyri anektované oblasti na východe a juhu Ukrajiny patria odteraz "navždy" Rusku. Upozornil tiež, že Rusko na ich obranu použije "všetky dostupné prostriedky".



BBC však pripomenula, že táto stratégia Kremľa sa rýchlo rozpadla – po veľkých stratách, ktoré utrpela ruská armáda na bojiskách Ukrajiny, i vzhľadom na zmätky a dohady o tom, kde sa vlastne nachádzajú nové údajné hranice Ruska. Ukrajinskí predstavitelia v tejto súvislosti poukazujú na "absurdnosť a surrealizmus" situácie, keď Rusko anektovalo cudzie územia a zároveň nad nimi stratilo kontrolu.