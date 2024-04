Ukrajinské konzuláty vraj obmedzia služby mužov vo veku 18-60 rokov

Kyjev/Praha 23. apríla (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí nariadilo všetkým konzulárnym úradom pozastaviť poskytovanie konzulárnych služieb pre mužov vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí.



V utorok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá sa odvolala na ukrajinské médiá citujúce obežník podpísaný námestníkom ministra zahraničných vecí Ukrajiny Andrijom Sybigom. Samotné ukrajinské úrady zatiaľ tieto zmeny oficiálne neoznámili.



Obmedzenie prístupu ku konzulárnym službám sa zavádza v súvislosti s prebiehajúcou ozbrojenou agresiou Ruska proti Ukrajine a s cieľom zabrániť ukrajinským občanom vyhnúť sa zodpovednosti za vyriešenie otázky svojej vojenskej registrácie, píše sa v obežníku.



Nariadenie má začať platiť od 23. apríla do dňa, kým rezort zahraničných vecí dostane vysvetlenie k ustanoveniam zákona o mobilizácii, ktorý nadobudne účinnosť v máji. Dovtedy budú môcť Ukrajinci, na ktorých sa vzťahuje zákaz, získať na konzulátoch len doklady pre návrat na Ukrajinu.



Ukrajinský parlament prijal kontroverzný návrh zákona o mobilizácii 11. apríla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho podpísal o päť dní neskôr.



Zákon o mobilizácii sprísňuje pravidlá vojenskej registrácie, sprísňuje sankcie pre osoby, ktoré sa službe v armáde vyhýbajú, špecifikuje ustanovenia o odklade mobilizácie a ukladá mužom povinnosť aktualizovať údaje o vojenskej registrácii na úradoch. Zo zákona vyplýva, že k tejto aktualizácii musí dôjsť do 60 dní po zverejnení textu zákona. Dá sa to urobiť v príslušnom odvodovom centre alebo prostredníctvom osobného elektronického účtu.