Ukrajinské médiá píšu o možnom odvolaní ministra obrany Reznikova

Kyjev 5. februára (TASR) - Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov bude údajne na budúci týždeň pravdepodobne odvolaný zo svojej funkcie. Napísali to v nedeľu internetové noviny Ukrajinska Pravda s odvolaním sa na nemenované vládne a vojenské zdroje, informuje denník The Guardian.



Reportér Guardianu však v tento súvislosti citoval iné zdroje z prostredia ukrajinského rezortu obrany, ktoré špekulácie o možnom Reznikovovom odchode popreli. Popoludní sa v Kyjeve uskutoční tlačová konferencia venovaná tejto záležitosti.



Podľa zdrojov Ukrajinskej Pravdy by mal Reznikova vo funkcií ministra obrany pravdepodobne nahradiť šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. Reznikov však údajne dostane iný ministerský post.



Samotný Olexij Reznikov v ešte nepublikovanom rozhovore pre Ukrajinskú Pravdu povedal: "Neabsolvoval som žiadne rozhovory týkajúce sa mojej rezignácie z tejto (ministerskej) funkcie".



Nemenovaný zdroj však potvrdil aj pre noviny Kyiv Independent, že Reznikov bude vo veľmi blízkej budúcnosti pravdepodobne odvolaný z postu ministra obrany.



Podľa zdrojov Ukrajinskej Pravdy by sa Reznikov po odchode z vedenia rezortu obrany mohol stať ministrom spravodlivosti. Doterajší minister spravodlivosti Denys Maľuska by sa mal následne stať ukrajinským veľvyslancom v niektorej z európskych krajín.



Ukrajinská Pravda neuviedla, kto by mal nahradiť Budanova na čele vojenskej rozviedky, ak by skutočne nahradil Reznikova na čele ministerstva obrany.



Olexij Reznikov (56) je ukrajinským ministrom obrany od 4. novembra 2021. Podľa Guardianu zohráva dôležitú úlohu pri získavaní vojenskej pomoci zo Západu.