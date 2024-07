Ukrajinské ministerstvo vnútra eviduje 42.000 nezvestných osôb

Kyjev 17. júla (TASR) - Na Ukrajine je momentálne nezvestných približne 42.000 tamojších občanov, a to vrátane civilistov aj vojakov. Povedal to v stredu Dmytro Bohaťuk, ktorý má v rámci ukrajinského ministerstva vnútra na starosti oddelenie zaoberajúce sa nezvestnými osobami, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Podľa Bohaťuka evidovali ešte pred časom až 51.000 nezvestných. Toto číslo sa však znížilo po tom, ako sa odrátali tisícky vojnových zajatcov, ktorých pobyt je známy. Bohaťuk vzhľadom na stále vysoký počet nezvestných upozornil na problematickú identifikáciu obetí a padlých nájdených priamo na bojisku. V tejto súvislosti povedal, že ministerstvo obrany neodoberá genetické vzorky vojakom, ktorých posiela do boja.



Rusko v súčasnosti okupuje približne pätinu územia Ukrajiny, ktorú napadlo vo februári 2022. Odvtedy pri ruských útokoch a bojoch zahynulo mnoho Ukrajincov, iní boli vysídlení či násilne presunutí na územie Ruska, pripomína DPA.