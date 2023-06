Ukrajinské ministerstvo vyzýva ruských vojakov,aby šli pomôcť do Ruska

Kyjev 24. júna (TASR) - Ukrajinské ministerstvo obrany v sobotu vo svojom vyhlásení nabádalo ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine, aby sa vrátili domov a zapojili sa do súperenia medzi vzbúrenými žoldniermi a ruskou armádou.



Ako uviedla agentúra AFP, ukrajinský rezort vo svojom vyhlásení - s posmešným podtónom - netají údiv nad tým, že "ruskí vojaci stále sedia v zákopoch plných blata - namiesto toho, aby bežali na pomoc svojim druhom na oboch stranách konfliktu (v Rusku)". Bolo by to oveľa bezpečnejšie ako konfrontácia s ukrajinskou armádou, dôvodilo ukrajinské ministerstvo.



Ruská žoldnierska Vagnerova skupina, ktorá spolu s ruskou armádou bojuje na Ukrajine, sa v piatok vzbúrila proti veleniu ruských ozbrojených síl a vydala sa na "pochod spravodlivosti", ktorého cieľom bola Moskva, kde chcú dosiahnuť zosadenie ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.



Medzičasom vodca vagnerovcov Jevgenij Prigožin v sobotu večer vydal svojim jednotkám postupujúcim z juhu Ruska na Moskvu rozkaz, aby svoje kolóny otočili a vydali sa naspäť do svojich poľných táborov.



Ukrajina medzitým pokračuje vo svojej ofenzíve s cieľom vyhnať zvyšné ruské jednotky z krajiny, dodala AFP.