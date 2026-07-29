< sekcia Zahraničie
Ukrajinské nálety vyradili z prevádzky 15% skladov Wildberries
Najväčšiu stratu spoločnosť zaznamenala v Elektrostale neďaleko Moskvy, kde v sobotu 18. júla zhorela skladová plocha o rozlohe 250.000 štvorcových metrov.
Autor TASR
Moskva 29. júla (TASR) - Ukrajinské ozbrojené sily v priebehu týždňa a pol vyradili z prevádzky osem skladov ruského internetového obchodu Wildberries s celkovou rozlohou približne 860.000 metrov štvorcových. Ruský nezávislý web Verstka to odhadol na 15,4 percent celkovej skladovej plochy spoločnosti (viac ako 5,5 milióna štvorcových metrov), píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
Najväčšiu stratu spoločnosť zaznamenala v Elektrostale neďaleko Moskvy, kde v sobotu 18. júla zhorela skladová plocha o rozlohe 250.000 štvorcových metrov, pričom zahynul jeden zamestnanec. Ďalších asi 170.000 štvorcových metrov skladových priestorov logistického centra zasiahli ukrajinské drony v stredu ráno 29. júla v Riazani.
Po útokoch dronov zhoreli štyri sklady v Kotovsku v Tambovskej oblasti, Krasnodare a Nevinnomyssku v Stavropoľskom kraji a v okrese Šušary v Petrohrade. Pri úderoch na prvé dve zariadenia zahynulo osem ľudí.
Po útoku dronov vypukol požiar aj v skladoch Wildberries v oblasti Utkina Zavod v Leningradskej oblasti a v Simferopole na anektovanom Kryme. Ďalšie štyri útoky ukrajinských ozbrojených síl na logistické centrá Wildberries v Koledine pri Moskve, Jekaterinburgu, Voroneži a Zelenodolsku v Tatarstane nevyvolali požiare.
Zástupca spoločnosti Wildberries pre ruský denník Kommersant uviedol, že logistické centrá v Elektrostale, Kotovsku, Krasnodare a Nevinnomyssku budú vyžadovať kompletnú rekonštrukciu. Zdroje z ruského realitného trhu odhadli výstavbu štyroch podobných skladov bez vybavenia na 35,5 miliardy rubľov (takmer 392 miliónov eur).
Spoločnosť Wildberries hľadá náhradné sklady, ale ich majitelia pre riziko útoku dronmi nie sú ochotní podpísať s ňou nové nájomné zmluvy, uviedli pre Kommersant zdroje z realitnej oblasti. Dodali zároveň, že internetový obchod hľadá skladové priestory v Kazachstane s celkovou rozlohou 100.000 štvorcových metrov, aby ich ochránila pred útokmi.
Podľa správy agentúry TASS kazašské ministerstvo obchodu a integrácie neobdržalo do stredy od spoločnosti Wildberries žiadne oficiálne žiadosti týkajúce sa zriadenia ďalších skladových kapacít na území tejto stredoázijskej republiky.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že zakladateľka a majiteľka Wildberries Tatiana Kimová požiadala vládu o podporu. Konkrétne rokuje o daňových úľavách, ktoré by pomohli jej internetovému obchodu vyplatiť odškodnenie postihnutým podnikateľom.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti v utorok povedal, že vláda monitoruje situáciu okolo firmy. „Prebiehajú diskusie, ale doposiaľ sa neprijali žiadne konkrétne rozhodnutia,“ vyhlásil Peskov.
Najväčšiu stratu spoločnosť zaznamenala v Elektrostale neďaleko Moskvy, kde v sobotu 18. júla zhorela skladová plocha o rozlohe 250.000 štvorcových metrov, pričom zahynul jeden zamestnanec. Ďalších asi 170.000 štvorcových metrov skladových priestorov logistického centra zasiahli ukrajinské drony v stredu ráno 29. júla v Riazani.
Po útokoch dronov zhoreli štyri sklady v Kotovsku v Tambovskej oblasti, Krasnodare a Nevinnomyssku v Stavropoľskom kraji a v okrese Šušary v Petrohrade. Pri úderoch na prvé dve zariadenia zahynulo osem ľudí.
Po útoku dronov vypukol požiar aj v skladoch Wildberries v oblasti Utkina Zavod v Leningradskej oblasti a v Simferopole na anektovanom Kryme. Ďalšie štyri útoky ukrajinských ozbrojených síl na logistické centrá Wildberries v Koledine pri Moskve, Jekaterinburgu, Voroneži a Zelenodolsku v Tatarstane nevyvolali požiare.
Zástupca spoločnosti Wildberries pre ruský denník Kommersant uviedol, že logistické centrá v Elektrostale, Kotovsku, Krasnodare a Nevinnomyssku budú vyžadovať kompletnú rekonštrukciu. Zdroje z ruského realitného trhu odhadli výstavbu štyroch podobných skladov bez vybavenia na 35,5 miliardy rubľov (takmer 392 miliónov eur).
Spoločnosť Wildberries hľadá náhradné sklady, ale ich majitelia pre riziko útoku dronmi nie sú ochotní podpísať s ňou nové nájomné zmluvy, uviedli pre Kommersant zdroje z realitnej oblasti. Dodali zároveň, že internetový obchod hľadá skladové priestory v Kazachstane s celkovou rozlohou 100.000 štvorcových metrov, aby ich ochránila pred útokmi.
Podľa správy agentúry TASS kazašské ministerstvo obchodu a integrácie neobdržalo do stredy od spoločnosti Wildberries žiadne oficiálne žiadosti týkajúce sa zriadenia ďalších skladových kapacít na území tejto stredoázijskej republiky.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že zakladateľka a majiteľka Wildberries Tatiana Kimová požiadala vládu o podporu. Konkrétne rokuje o daňových úľavách, ktoré by pomohli jej internetovému obchodu vyplatiť odškodnenie postihnutým podnikateľom.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti v utorok povedal, že vláda monitoruje situáciu okolo firmy. „Prebiehajú diskusie, ale doposiaľ sa neprijali žiadne konkrétne rozhodnutia,“ vyhlásil Peskov.