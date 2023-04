Ukrajinské obyvateľstvo žijúce v Poľsku sa zmenilo a je aj bohatšie

Varšava 20. apríla (TASR) - Zloženie a správanie ukrajinského obyvateľstva žijúceho v Poľsku sa od začiatku ruskej invázie zmenilo.



V januári 2022, pred napadnutím Ukrajiny, tvorili 57 percent Ukrajincov v Poľsku muži. Tento údaj však po invázii klesol na 40 percent. Zároveň sa počet ukrajinských obyvateľov vo veku do 18 rokov v Poľsku zvýšil o 200.000 na 1,4 milióna. Vo štvrtok to napísal denník Rzeczpospolita na svojom webe Rp.pl a následne tlačová agentúra PAP.



Ukrajinci v Poľsku sú tiež bohatší a trávia viac času nakupovaním – zvýšil sa aj počet Ukrajincov, ktorí navštevujú fitnescentrá, divadlá a kiná.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil stanné právo a všeobecnú mobilizáciu 24. februára po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu. Odvtedy boli tieto opatrenia na žiadosť prezidenta Zelenského opakovane predlžované. Znamená to, že platí dočasný zákaz vycestovania pre mužov vo veku 18–60 rokov.