Ukrajinské orgány vykonali raziu v domoch oligarchu a exministra

Kyjev 1. februára (TASR) - Ukrajinské orgány v stredu vykonali raziu v domoch prominentného oligarchu Ihora Kolomojského a bývalého ministra vnútra Arsena Avakova. Išlo o súčasť operácií zameraných proti korupcii v radoch štátnych predstaviteľov. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



Razie sa konali aj na daňových úradoch v Kyjeve. O zamestnanie prišli viacerí zamestnanci colných úradov, uviedol poslanec Davyd Arachamija z politickej strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Sluha národa.



Podľa informácií, ktoré získal The Guardian, by sa vyšetrovanie malo týkať spoločností Ukrtatnafta a Ukrnafta, ktoré sú podozrivé z neplatenia colných poplatkov a zmiznutia ropných produktov vo výške 40 miliárd hrivien (100 miliónov eur).



Kolomojskyj bol už v minulosti obžalovaný v Spojených štátoch a vlani mu ukrajinský prezident Zelenskyj odobral štátne občianstvo.



Avakov zastával funkciu ukrajinského ministra vnútra v rokoch 2014 – 2021. Podľa jeho slov ho ukrajinské úrady vyšetrujú v súvislosti s januárovým pádom vrtuľníka na škôlku v meste Brovary, pri ktorom prišlo o život 14 ľudí vrátane ukrajinského ministra vnútra Denysa Monastyrského, prvého námestníka Jevhenija Jenina a štátneho tajomníka Jurija Lubkovyča. Vyšetrovatelia podľa Avakova skúmajú najmä šesť rokov staré zmluvy na nákup vrtuľníkov od spoločnosti Airbus.



Zelenskyj minulý týždeň reagoval na správy o korupcii v radoch vládnych úradníkov odvolaním viac ako desiatky funkcionárov vrátane námestníka ministra obvineného z prijatia úplatku a ďalšieho, ktorý bol zapletený do nákupov potravín pre armádu za nadhodnotené ceny, píše agentúra Reuters.