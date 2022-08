Ukrajinské prístavy môžu opustiť tri lode s obilninami denne

Istanbul 3. augusta (TASR) - Vysokopostavený turecký predstaviteľ v utorok povedal, že ukrajinské prístavy môže opustiť jedna loď s obilninami denne - ale odvtedy zodpovední zvýšili tento počet lodí na tri denne. V stredu o tom informoval portál britskej televízie Sky News.



Loď s ukrajinskými obilninami vyplávala tento týždeň prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajine. Umožňuje to prelomová dohoda medzi Kyjevom a Moskvou, sprostredkovaná Tureckom a OSN. Dohoda zaručuje bezpečnú plavbu takýchto lodí cez vytýčené koridory v zamínovaných vodách okolo ukrajinských prístavov.



Je to prvý krok v úsilí zmierniť celosvetovú potravinovú krízu a takisto je jednou z mála situácií, keď Ukrajina a Rusko dokázali dospieť k dohode.



V stredu inšpektori z koordinačného centra v tureckom Istanbule skontrolovali náklad lode Razoni, ktorá ako vôbec prvá od začiatku ruskej invázie prepravuje obilniny z Ukrajiny. Predstavitelia Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN zisťovali, či náklad lode spĺňa podmienky v spomínanej dohode. Turecké ministerstvo obrany následne oznámilo, že náklad bol v poriadku a loď sa pripravuje na vyplávanie.



Nákladná loď Razoni s 26.527 tonami kukurice sa plaví pod vlajkou Sierry Leone a smeruje do Libanonu.



Podľa hovorcu OSN Stéphane Dujarrica čaká na vyplávanie v ukrajinských prístavoch približne 27 naložených lodí, ktoré majú potrebné povolenia.