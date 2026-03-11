Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajinské protidronové tímy pomáhajú v Katare, SAE aj Saudskej Arábii

Na snímke mesto Dubaj. Foto: TASR/AP

Kyjev používa na zostreľovanie ruských dronov kombináciu lacných zachytávacích dronov, elektronických rušičiek a protilietadlových zbraní.

Autor TASR
Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajinskí experti na protidronovú obranu začali pôsobiť v troch štátoch Perzského zálivu, na ktoré úročí Irán, oznámil v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Kyjev sa snaží využiť svoje skúsenosti so zostreľovaním ruských dronov a pomôcť krajinám Perzského zálivu, ktoré čelia rovnakým iránskym bezpilotným lietadlám, aké používa Rusko proti Ukrajine.

„Tri naše tímy už odišli, silné tímy expertov, vojenského personálu, inžinierov a ďalších osôb. Vojenské zložky už komunikujú a spolupracujú,“ ozrejmila ukrajinská hlava štátu pre novinárov.

Hovorca Zelenského osobitne potvrdil, že ide o Katar, Spojené arabské emiráty (SAE) a Saudskú Arábiu. Ukrajinský tím už bol aj v Jordánsku, povedal agentúre AFP pod podmienkou zachovania anonymity vysoký predstaviteľ.

Kyjev používa na zostreľovanie ruských dronov kombináciu lacných zachytávacích dronov, elektronických rušičiek a protilietadlových zbraní. Ukrajina navrhla výmenou za pomoc svoje zachytávacie drony za drahé rakety protivzdušnej obrany, ktoré Perzský záliv v súčasnosti používa na zostreľovanie iránskych dronov.
