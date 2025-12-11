< sekcia Zahraničie
Ukrajinské protikorupčné orgány informovali o odhalení sprenevery
Podľa vyšetrovateľov ukrajinské ministerstvo obrany v apríli 2022 podpísalo s týmto štátnym podnikom zmluvu na urgentné obstaranie komponentov dynamického panciera pre tanky.
Autor TASR
Kyjev 11. decembra (TASR) - Ukrajinské protikorupčné orgány vo štvrtok oznámili, že odhalili spreneveru v hodnote niekoľkých miliónov dolárov pri vojenskom kontrakte, ktorý bol podpísaný na úplnom začiatku vojny rozpútanej Ruskom 24. februára 2022. Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) spolu so Špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou (SAP) a Bezpečnostnou službou Ukrajiny (SBU) vzniesli formálne obvinenia proti trom osobám: dvom bývalým vedúcim predstaviteľom štátneho firmy a riaditeľovi súkromnej firmy, píše TASR.
Manažéri štátneho firmy sa tajne dohodli s riaditeľom súkromnej firmy a nakúpili tieto komponenty za cenu takmer trikrát vyššiu, ako je súčasná. Spreneverili tak 102 miliónov hrivien (asi dva milióny eur).
NABU vo svojej tlačovej správe neuvádza mená ani spoločnosti, ale doplnila odkazy na prípady týkajúce sa jedného z obžalovaných - vyplýva z nich, že podozriví sú z vedenia chemického závodu v meste Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny.
