Ukrajinské protiútoky na strategické mosty oslabili ruské pozície

Londýn 13. augusta (TASR) - Protiútoky Kyjeva na strategické mosty na rieke Dneper výrazne oslabili ruské pozície na juhu Ukrajiny. V pravidelnom hodnotení vývoja vojny na Ukrajine to v sobotu uviedlo britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Dva hlavné mosty na rieke Dneper v Chersonskej oblasti sa už pravdepodobne nedajú použiť na prepravu vojenskej techniky do Rusmi okupovaných oblastí západne od tejto rieky, napísal britský rezort obrany v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Dodal, že Moskve sa v uplynulých dňoch podarilo vykonať len povrchové opravy kľúčového mosta v Antonivke. Druhý dôležitý most v oblasti sa stal podľa Británie po ukrajinských útokoch nepriechodným pre ťažké vojenské vozidlá. Poškodený bol údajne aj hlavný železničný most pri meste Cherson. Pri organizovaní vojenských dodávok sa preto Moskva v súčasnosti spolieha najmä na trajektové spojenie.



Mosty na rieke Dneper by zrejme aj po rozsiahlejších opravách zostali slabým miestom ruskej ofenzívy, uviedlo britské ministerstvo obrany. Doplnilo, že dodávky zásob pre tisíce ruských vojakov na západnej strane Dnepra v súčasnosti závisia od dvoch dočasných trajektových spojení.