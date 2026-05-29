Ukrajinské protiútoky: Rusko hlási obeť a škody
Autor TASR
Moskva/Kyjev 29. mája (TASR) - Po útokoch dronmi, ktoré podnikla v piatok ráno Ukrajina, hlási Rusko jednu obeť, ako aj požiare i škody vo viacerých regiónoch krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vo Volgogradskej oblasti zahynul 60-ročný muž v továrni na plastové vlákna a 55-ročnú ženu hospitalizovali s vážnymi zraneniami, oznámil volgogradský gubernátor Andrej Bočarov. Dodal, že poškodená bola tiež obytná budova.
Aj úrady v Jaroslavlianskej oblasti hlásili masívny útok ukrajinských dronov. Zasiahnuté boli zariadenia na skladovanie paliva, uviedol gubernátor Michail Jevrajev. Pri útokoch nebol nikto zranení. Tiež v prístave Temriuk nachádzajúcom sa v zálive Azovského mora došlo k požiaru, ktorý vznikol po zostrelení dronu.
Podľa ruského ministerstva obrany v noci zo štvrtka na piatok zostrelili 208 ukrajinských dronov a k útokom došlo v 13 regiónoch Ruskej federácie. Tieto údaje však nie je možné nezávisle overiť, poznamenala DPA.
Vzdušné sily Ukrajiny naopak informovali, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickou strelou Iskander a 232 dronmi, 217 sa podarilo zneškodniť.
Jeden ruský dron prenikol v piatok skoro ráno do rumunského vzdušného priestoru, pri ktorom zasiahol obytný dom v meste Galati. Tento incident už odsúdili mnohí štátnici, ako aj Severoatlantická aliancia (NATO) a Európska únia (EÚ).
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr oznámil, že Kyjev bude podnikať útoky dronmi v ruskom vnútrozemí. Podľa neho sa majú zamerať napríklad na zariadenia ropného priemyslu a pripraviť tak Moskvu o príjmy z exportu energií, ktoré sú kľúčové pre jej vojnové hospodárstvo. Ďalším cieľom je podľa Zelenského prinútiť agresora, aby pod vplyvom týchto útokov zasadol k rokovaciemu stolu a dosiahlo sa spravodlivé ukončenie vojny, pripomenula DPA.
