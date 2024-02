Ukrajinské rozhovory s Nemeckom o bezpečnostnej spolupráci pokračujú

Kyjev 7. februára (TASR) - Rozhovory medzi Nemeckom a Ukrajinou o bezpečnostnej spolupráci napredujú, uviedol v stredu šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Jermak telefonicky hovoril s poradcom nemeckého spolkového kancelára pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Jensom Plötnerom. Kyjev a Berlín by mali ešte vo februári podpísať príslušné dokumenty.



Ukrajina od 24. februára 2022 čelí ruskej invázii a preto sa usiluje získať v zahraničí partnerov s cieľom posilniť svoju bezpečnosť. Prioritou je vstup do NATO, to však bude možné až po skončení vojny.



NATO na júlovom (2023) summite v litovskom Vilniuse rozhodlo, aby členské krajiny s Ukrajinou uzatvárali bilaterálne dohody o bezpečnosti - až kým Kyjev nebude pripravený na vstup do Aliancie. Ukrajina už takúto dohodu uzavrela so Spojeným kráľovstvom.