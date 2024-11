Ukrajinské sily prišli o 40 percent obsadených území v Kurskej oblasti

Kyjev 23. novembra (TASR) — Ukrajinské sily stratili vyše 40 percent územia, ktoré v auguste obsadili počas nečakaného vpádu do ruskej Kurskej oblasti. Agentúre Reuters to v sobotu povedal predstaviteľ generálneho štábu, ktorý si neželal byť menovaný.



"Spočiatku sme kontrolovali 1376 štvorcových kilometrov územia, ale teraz je to samozrejme menej. Nepriateľ zintenzívňuje svoje protiútoky," uviedol zdroj.



Spresnil, že ukrajinské sily majú v súčasnosti v Kurskej oblasti pod kontrolou územie s rozlohou asi 800 štvorcových kilometrov. "Toto územie budeme držať tak dlho, ako to bude mať z vojenského hľadiska zmysel," konštatoval predstaviteľ generálneho štábu.



Ofenzíva v Kurskej oblasti bola prvou pozemnou inváziou iného štátu do Ruska od druhej svetovej vojny a zastihla ruskú armádu nepripravenú. Zdroj z ukrajinského generálneho štábu potvrdil, že ruské sily tam prišlo podporiť asi 11.000 severokórejských vojakov, väčšina z nich však ešte musí absolvovať výcvik.



Na frontovej línii je podľa zdroja najzložitejšia situácia v oblasti mesta Kurachove, kde ruské sily každý deň postúpia o 200 - 300 metrov. Mesto Kurachove je vstupnou bránou k dôležitému logistickému uzlu Pokrovsk v Doneckej oblasti.



Na Ukrajine je podľa ukrajinského generálneho štábu v súčasnosti nasadených okolo 575.000 ruských vojakov, cieľom Moskvy je zvýšiť ich počet na približne 690.000.