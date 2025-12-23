< sekcia Zahraničie
Ukrajinské sily sa stiahli z mesta Siversk v Doneckej oblasti
Siedmy zbor ukrajinských ozbrojených síl v pondelok oznámil, že ruské sily sa pokúšajú prekročiť rieku Siverskyj Donec a situácia v oblasti je mimoriadne zložitá.
Autor TASR
Kyjev 23. decembra (TASR) — Ukrajinské jednotky sa stiahli z mesta Siversk v Doneckej oblasti, kde má Rusko značnú prevahu v ľudskej sile a technike a pokračuje v ofenzíve. Oznámil to v utorok generálny štáb ukrajinskej armády, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP a portál Ukrajinska pravda.
„V oblasti Siverska pokračujú ťažké boje. Ruskí okupanti majú značnú prevahu v ľudskej sile a technike a napriek značným stratám pokračujú v aktívnych útočných operáciách. Aby sme ochránili životy našich vojakov a bojaschopnosť našich jednotiek, ukrajinskí obrancovia sa z mesta stiahli,“ píše sa vo vyhlásení generálneho štábu ukrajinskej armády zverejnenom na Facebooku.
Podľa generálneho štábu sú ruské sily v meste blokované, aby sa zabránilo ich ďalšiemu postupu, a „prijímajú sa všetky opatrenia na zníženie útočného potenciálu nepriateľských jednotiek a divízií“. Siversk tiež zostáva v dosahu ukrajinského delostrelectva.
Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov informoval prezidenta Vladimira Putina o dobytí Siverska už pred takmer dvoma týždňami. Operačná skupina Východ ukrajinskej armády to však poprela a deklarovala, že mesto Siversk je naďalej pod kontrolou ukrajinskej armády.
Siversk sa nachádza asi 30 kilometrov východne od Kramatorska a Slovianska, posledných dvoch veľkých miest v Doneckej oblasti, ktoré sú stále pod kontrolou Kyjeva. Pred vojnou tam žilo približne 11.000 ľudí.
Ruská armáda pomaly postupuje východnou Ukrajinou a dobýva územie od početne a výzbrojou slabších ukrajinských síl, pričom niektoré z najprudších bojov sa odohrávajú práve v Doneckej oblasti. Tento región je hlavnou prekážkou v rozhovoroch o ukončení vojny vedených USA. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že USA na nich vyvíjajú tlak, aby sa Kyjev vzdal nedobytých oblastí v prospech Ruska.
