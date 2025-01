Ukrajinské sily spustili novú ofenzívu v ruskej Kurskej oblasti

Kyjev 5. januára (TASR) - Ukrajinské orgány v nedeľu uviedli, že jej jednotky započali v ruskej Kurskej oblasti novú ofenzívu. Časť juhoruského regiónu ukrajinské sily kontrolujú od leta, keď podnikli prekvapivú ofenzívu a dobyli množstvo obcí vrátane menšieho mesta Sudža. Ukrajinský útok už potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany. TASR informácia prevzala z agentúry DPA.



"Kurská oblasť, dobré správy: Rusko dostáva to, čo si zaslúži," napísal na Telegrame šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak, čím nepriamo potvrdil správy vojenských blogerov o novom ukrajinskom postupe v oblasti.



V podobnom duchu sa vyjadril aj Andrij Kovalenko, šéf ukrajinského centra pre boj proti dezinformáciám, ktorý vyhlásil, že Rusov v Kurskej oblasti zaskočili a ukrajinské sily postupujú vo viacerých smeroch.



Podľa DPA sa zdá, že hlavným cieľom Ukrajincov je cestné spojenie do hlavného mesta oblasti Kursk severne od Sudže.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ruské a spojenecké severokórejské jednotky v Kurskej oblasti utrpeli počas uplynulých dní veľké straty.



Ukrajinská ofenzíva, ktorá sa koná približne dva týždne pred inauguráciou novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, by podľa analytikov mohla slúžiť na odhalenie ruských slabín s cieľom zabezpečiť si lepšiu pozíciu pred prípadnými mierovými rokovaniami medzi Moskvou a Kyjevom.