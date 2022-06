Ukrajinské sily v Severodonecku snažia sa evakuovať civilistov

Kyjev 14. júna (TASR) - Kyjev v utorok uviedol, že jeho sily sa stále zdržiavajú v meste Severodoneck v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Snažia sa pritom odtiaľ evakuovať civilistov po tom, čo ruské sily zničili posledný most vedúci do tohto bojmi zničeného mesta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Situácia je veľmi zložitá... Ruskí vojaci sa snažia vziať mesto útokom, no (ukrajinská) armáda sa drží," uviedol šéf severodoneckej vojenskej správy Olexandr Striuk s tým, že s mestom sa darí udržiavať komunikáciu aj po tom, čo boli zničené všetky do neho vedúce mosty nad riekou Severný Donec.



"Stále existuje možnosť evakuácie ranených a komunikácie s ukrajinskou armádou a miestnymi obyvateľmi," potvrdil Striukove slová pre agentúru AP v utorok gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj.



Podľa agentúry DPA sa v Severodonecku v súčasnosti nachádza ešte približne 12.000 civilistov. Ukrajina tiež uvádza, že vyše 500 ich uviazlo vo vnútri chemickej továrne v industriálnej časti mesta, v ktorom ukrajinské sily už celé týždne odolávajú ruskému bombardovaniu a útokom.



Podľa Striuka pritom evakuáciu prebieha "každú minútu" času, keď vládne v meste pokoj a keď je k dispozícii možnosť prepravy.



Východ Ukrajiny sa stal terčom ruských útokov po tom, ako sa ruským vojakom na začiatku invázie nepodarilo dobyť Kyjev.



Obe strany tvrdia, že počas bojov o Severodoneck spôsobili nepriateľovi veľké straty. Ruské sily majú v súčasnosti podľa Hajdaja pod kontrolou asi 80 percent mesta, píše agentúra DPA. Ukrajinským silám sa však zatiaľ darí udržať si susedné mesto Lysyčansk, ktoré leží na druhom brehu rieky Severný Donec, pripomína Reuters.