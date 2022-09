Ukrajinské sily tvrdia, že oslobodili vyše 20 miest a obcí Charkovska

Kyjev 8. septembra (TASR) - Ukrajinské vojenské velenie vo štvrtok informovalo, že ukrajinská armáda počas protiofenzívy na severovýchode Charkovskej oblasti obsadila viac ako 20 miest a obcí.



Správu o tom priniesla agentúra AFP, ktorá sa odvolala na vyjadrenie zástupcu náčelníka Hlavného operačného riaditeľstva Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny Olexija Hromova.



Hromova podľa AFP citoval aj týždenník Strana, pre ktorý ukrajinský predstaviteľ uviedol, že ukrajinská armáda "prenikla do hĺbky 50 kilometrov za nepriateľské línie" a počas aktívnych operácií v Charkovskej oblasti "oslobodila viac ako 20 obcí a miest".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom v noci na štvrtok podľa bristkého denníka The Guardian uviedol, že úspechy ukrajnskej armády v Charkovskej oblasti pomáhajú jej úsiliu na celom fronte konfliktu s ruskými ozbrojenými silami.



Vyhlásil tiež, že "čím ťažšie to budú mať (ruskí) okupanti, čím väčšie straty budú mať, tým lepšie budú pozície našich obrancov v Donbase, tým spoľahlivejšia bude obrana Záporožia, Mykolajiva a miest Dnepropetrovskej oblasti, tým rýchlejšie budeme môcť oslobodiť Azovskú oblasť a celý juh."