Ukrajinské sily útočili na Luhansk a Tokmak, tvrdia separatisti

Luhansk/Kyjev 13. apríla (TASR) – Deväť ľudí utrpelo v sobotu zranenia v dôsledku raketového útoku ukrajinských ozbrojených síl na strojársky závod v meste Luhansk, ktoré od roku 2014 ovládajú separatisti lojálni Moskve. Medzi zranenými je sedem zamestnancov závodu a dvaja obyvatelia okolitých domov, uviedol podľa agentúry DPA Ruskom dosadený gubernátor Luhanskej oblasti Leonid Pasečnik.



Ukrajinské médiá informovali, že cieľom útoku bola vojenská jednotka a vojenské vozidlá rozmiestnené v blízkosti továrne. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.



Terčom útoku ukrajinských síl bolo v piatok večer podľa Moskvy aj ďalšie okupované mesto Tokmak ležiace v Záporožskej oblasti, kde boli zasiahnuté tri obytné bloky. Celkový počet mŕtvych sa v sobotu zvýšil na desať po tom, ako sa pod troskami obytnej budovy našli telá dospelej osoby a dieťaťa, oznámil na platforme Telegrame Ruskom vymenovaný gubernátor okupovanej časti Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij. Dvaja ľudia sú stále nezvestní, 18 previezli so zraneniami do nemocnice. Predstavitelia ukrajinských ozbrojených síl sa k týmto informáciám nevyjadrili.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že jeho sily "oslobodili" dedinu Pervomajske v Doneckej oblasti ležiacu asi 11 kilometrov západne od zničeného priemyselného mesta Avdijivka, ktoré Rusko úplne dobylo v polovici februára. Ukrajinská armáda to nepotvrdila a ešte v piatok uviedla, že ruské útoky na dedinu odrazila.