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Ukrajinské sily v meste Kosťantynivka sú pod tlakom ruských síl
Ruská armáda sa snaží ovládnuť dve hlavné zásobovacie trasy smerujúce do mesta.
Autor TASR
Kyjev 11. júna (TASR) - Ukrajinské sily brániace mesto Kosťantynivka na východe Ukrajiny pred ruskými útokmi sú pod čoraz väčším tlakom. Vo štvrtok to v rozhovore pre ukrajinský portál Hromadske povedal veliteľ jedného z ukrajinských dronových práporov Serhij Jaryj. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru DPA.
Kosťantynivka v Doneckej oblasti je podľa neho „čiastočne obkľúčená, keďže nepriateľ postúpil v okolí Časiv Jaru a Berestoku“.
Ruská armáda sa snaží ovládnuť dve hlavné zásobovacie trasy smerujúce do mesta. „Dôsledkom je, že logistika je pod mimoriadnym tlakom: evakuácie, zásobovanie a presun pechoty do Kosťantynivky sú výrazne sťažené,“ povedal.
Pôvodne priemyselné a v súčasnosti do veľkej miery zničené mesto je obkľúčené z troch strán, uvádza nezávislý ukrajinský analytický projekt DeepState, ktorý mapuje dianie na bojisku.
Ukrajinské vedenie nedávno vyhlásilo, že zastavilo ruský postup a získalo späť časť územia. Vyplýva to aj z analýzy tlačovej agentúry AFP založenej na údajoch amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Ruské sily však v Doneckej oblasti postupujú, hoci pomalšie ako v zimných mesiacoch. Odborníci sa domnievajú, že Kosťantynivka by mohla v letných mesiacoch padnúť. Z väčších miest v Doneckej oblasti by potom pod ukrajinskou kontrolou zostali už len Sloviansk, Kramatorsk a Družkivka.
Kosťantynivka v Doneckej oblasti je podľa neho „čiastočne obkľúčená, keďže nepriateľ postúpil v okolí Časiv Jaru a Berestoku“.
Ruská armáda sa snaží ovládnuť dve hlavné zásobovacie trasy smerujúce do mesta. „Dôsledkom je, že logistika je pod mimoriadnym tlakom: evakuácie, zásobovanie a presun pechoty do Kosťantynivky sú výrazne sťažené,“ povedal.
Pôvodne priemyselné a v súčasnosti do veľkej miery zničené mesto je obkľúčené z troch strán, uvádza nezávislý ukrajinský analytický projekt DeepState, ktorý mapuje dianie na bojisku.
Ukrajinské vedenie nedávno vyhlásilo, že zastavilo ruský postup a získalo späť časť územia. Vyplýva to aj z analýzy tlačovej agentúry AFP založenej na údajoch amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Ruské sily však v Doneckej oblasti postupujú, hoci pomalšie ako v zimných mesiacoch. Odborníci sa domnievajú, že Kosťantynivka by mohla v letných mesiacoch padnúť. Z väčších miest v Doneckej oblasti by potom pod ukrajinskou kontrolou zostali už len Sloviansk, Kramatorsk a Družkivka.