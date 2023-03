Ukrajinské sily vyhodili do vzduchu železničný most v Bachmute

Kyjev 3. marca (TASR) - Ukrajinské sily vyhodili do vzduchu železničný most vo vnútri obliehaného mesta Bachmut na východe Ukrajiny. TASR informuje podľa britského denníka The Guardian.



Na sociálnych sieťach sa v piatok šírilo video zachytávajúce kontrolovanú explóziu, ktoré overila americká televízia CNN metódou geolokácie. S videom sa šírili aj neoverené informácie, že výbuch mosta nad riekou Bachmutka naznačuje prípravu Kyjeva na stiahnutie sa z mesta.



V meste operuje ukrajinská 46. brigáda, ktorá tieto informácie poprela a vysvetlila, že most bol už nepoužiteľný. "Most, ktorý je teraz ukazovaný ako dôkaz, že odchádzame, bol do vzduchu vyhodený už dávno. Tí, čo sú v Bachmute, to vedia. Teraz sme ešte urobili kontrolovaný odstrel. Nešírte paniku. A áno, človek tam môže prekročiť rieku aj bez mosta," uviedli predstavitelia 46. brigády.



Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v piatok oznámil, že jeho muži "prakticky obkľúčili" Bachmut. O jeho dobytie sa Rusko neúspešne pokúša už niekoľko mesiacov. Pravdivosť vyhlásenia nebolo možné nezávisle overiť.



Podľa Prigožina zostala jednotkám Kyjeva voľná len jediná cesta na opustenie Bachmutu. Šéf vagnerovcov zároveň vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby svoje jednotky z tohto mesta stiahol.



Vagnerova skupina zohráva v bojoch o Bachmut významnú úlohu. Ruské sily dosiahli v uplynulých mesiacoch v okolí mesta značný postup a ohrozili zásobovacie trasy pre ukrajinských obrancov Bachmutu.



Generálny štáb ukrajinskej armády vo štvrtok na platforme Telegram uviedol, že Rusko na Bachmut neustále útočí a stále postupuje. Poslanec ukrajinského parlamentu Serhij Rachmanin zároveň vyhlásil, že Ukrajina sa bude musieť z Bachmutu skôr či neskôr stiahnuť. Podľa neho totiž "nemá zmysel držať mesto za každú cenu".