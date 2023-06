Ukrajinské sily zaútočili na most medzi Chersonskou oblasťou a Krymom

Cherson 22. júna (TASR) - Ukrajinské jednotky podnikli útok na most, ktorý spája Ruskom nezákonne anektovaný polostrov Krym s Chersonskou oblasťou na juhu Ukrajiny. Vo štvrtok to uviedol Moskvou dosadený šéf Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



Útok na Telegrame potvrdil aj Moskvou dosadený gubernátor okupovaného Krymu Sergej Axionov, podľa ktorého si nočné ostreľovanie nevyžiadalo žiadne obete. Podľa denníka The Guardian bol terčom útoku Čonharský most.



Saľdo naznačil, že Ukrajinci na most útočili strelami dlhého doletu Storm Shadow. Tieto strely Kyjevu v máji dodala Británia. Útok údajne poškodil cestnú infraštruktúru a doprava musela byť odklonená na iný most.



The Guardian pripomína, že vlani v októbri došlo aj k výbuchu na Kerčskom moste spájajúcom Krasnodarský kraj a anektovaný Krym. Na moste vtedy vybuchol kamión a následne sa vznietili palivové nádrže na železničnej časti mosta. Časť mostovky pre autá sa zrútila. Podľa oficiálnych údajov zahynuli štyria ľudia.



Riaditeľ ukrajinskej tajnej služby (SBU) Vasyľ Maľuk na konci mája potvrdil účasť Kyjeva, keď uviedol, že SBU prijala "určité opatrenia" na "odrezanie" tejto pre Rusko dôležitej logistickej trasy.