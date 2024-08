Ukrajinské úrady nariadili evakuáciu mesta Pokrovsk

Kyjev 19. augusta (TASR) - Ukrajinské úrady v pondelok nariadili rodinám s deťmi v meste Pokrovsk a okolí, aby sa okamžite evakuovali. Ruské sily sa toto mesto v ukrajinskej Doneckej oblasti pokúšajú dobyť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Pokrovsk, v ktorom stále žije približne 53.000 ľudí, je jedným z hlavných ukrajinských obranných bodov a kľúčovým logistickým uzlom v Doneckej oblasti. Podľa miestnych úradov Rusi týmto smerom postupujú rýchlo, rodiny preto musia mesto a ďalšie okolité obce čo najskôr opustiť.



Na bezpečnú evakuáciu majú maximálne dva týždne, uviedli predstavitelia v rozhovore s Rádiom Sloboda (RFE/RL). Už minulý týždeň totiž varovali, že ruské sily sú od predmestia Pokrovska vzdialené iba desať kilometrov. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že za posledných šesť mesiacov tam Rusi obsadzovali zhruba dva štvorcové kilometre denne.



Pokrovskí predstavitelia poskytujú obyvateľom potrebné logistické informácie o evakuácii. Ponúkli im dočasné ubytovanie na západe Ukrajiny v pripravených internátoch či samostatných domoch.



Dobytie tohto mesta ruskou armádou by podľa AP ohrozilo obranyschopnosť Ukrajiny a jej zásobovacie trasy a tiež by to Rusko priblížilo k jeho deklarovanému cieľu obsadiť celú Doneckú oblasť, ktorú Moskva spolu s ďalšími tromi ukrajinskými oblasťami v septembri 2022 nelegálne anektovala.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj v pondelok povedal, že v oblasti Pokrovska sa odohrávajú "ťažké boje". Neďaleké mesto Toreck je podľa neho tiež pod obrovským tlakom. Ak by Rusi dobyli Toreck, otvoril sa priestor pre postup na strategicky dôležitý Časiv Jar.



Jedným z pokusov Kyjeva zmierniť tlak na východnom fronte bol nečakaný vpád do ruskej Kurskej oblasti 6. augusta, píše AP. Cieľom tejto ofenzívy je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vytvorenie nárazníkovej zóny, aby sa zabránilo ďalším ruským cezhraničným útokom.