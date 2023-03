Ukrajinské úrady takmer úplne uzavreli mesto Avdijivka

Kyjev 27. marca (TASR) - Z mesta Avdijivka, ležiaceho v tesnej blízkosti frontu na východe Ukrajiny, začali v pondelok evakuovať pracovníkov technických služieb, ktorí tam ešte zostali.



Na sociálnej sieti Telegram o tom informoval najvyšší predstaviteľ miestnej samosprávy Vitalij Barabaš, podľa ktorého bude v meste čoskoro vypnutý mobilný príjem, "pretože v meste sú informátori ruských okupantov", uviedla agentúra Reuters.



Rusko podľa Barabaša mení Avdijivku na "miesto ako z postapokalyptických filmov" a zintenzívňuje ostreľovanie, čo tamojšie úrady núti k tomu, aby toto mesto takmer úplne uzavreli, informuje TASR.



Agentúra Reuters pripomenula, že ruské sily v poslednom čase postupne získavajú územie na okrajoch Avdijivky. Ukrajinská armáda aj pre to už minulý týždeň varovala, že mesto by sa mohlo stať "druhým Bachmutom", ktoré niekoľkomesačné prudké boje zmenili na trosky.



V nedeľu boli pri ostreľovaní ruskou armádou v Avdijivke zasiahnuté dve výškové budovy.



V obave z ďalších útokov ruskej armády Barabaš v mene úradov všetkým civilistom dôrazne odporučil "opustiť Avdijivku, pretože ruské rakety a projektily nešetria nikoho a nič - bez ohľadu na to, aké názory zastávate."



"Musíte ísť. Musíte si zbaliť veci (a ísť), najmä s deťmi," apeloval Barabaš.



Upozornil, že pre dobrovoľníkov i novinárov platí zákaz vstupu do mesta. Požiadal novinárov, aby sa nepokúšali vstúpiť do mesta vydávajúc sa za dobrovoľníkov. Uviedol, že miestne úrady dodávajú do mesta všetko potrebné.



Mesto Avdijivka leží len 13 kilometrov od Donecka - Ruskom ovládaného administratívneho centra Doneckej oblasti - a približne 90 kilometrov juhozápadne od obliehaného Bachmutu.



Pred inváziou ruskej armády vo februári 2022 mala Avdijivka asi 30.000 obyvateľov. Po viac ako roku bojov zostalo v meste len 2300 ľudí, z toho 1960 je odkázaných na dodávky humanitárnej pomoci, uviedol Barabaš začiatkom tohto mesiaca.