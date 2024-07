Ukrajinské úrady údajne zmarili pokus o prevrat v Kyjeve

Kyjev 1. júla (TASR) - Ukrajinské úrady údajne v nedeľu zmarili pokus o štátny prevrat. Oznámili to v pondelok Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) a miestna prokuratúra. O "provokácie" sa pokúsila v Kyjeve po piatkovom Dni ústavy istá skupina, ktorá plánovala tiež obsadiť parlament a vyhlásiť "dočasnú vládu", píše TASR podľa agentúry DPA.



V súvislosti so zmareným pučom vyšetrujú štyroch mužov, pričom dvoch už vzali do väzby. Polícia zároveň pri raziách objavila zbrane a muníciu. Vyšetrovanie vedú orgány v Ivanofrankivskej oblasti na západe krajiny. Podozrivým hrozí v prípade usvedčenia maximálne desať rokov odňatia slobody. SBU skupinu označila za "aktivistov" známych svojimi protiukrajinskými činmi už od roku 2015.



Okolie vládnej štvrte v Kyjeve bolo vyhlásené za bezpečnostnú zónu s obmedzeným prístupom pre ľudí, vrátane obmedzeného práva na demonštrácie. DPA v súvislosti s incidentom pripomína, že ukrajinské úrady pravidelne ohlasujú zadržanie ruských informátorov či sympatizantov.