Ukrajinské útoky na Rusko si vyžiadali tri obete
Autor TASR
Moskva/Kyjev 8. októbra (TASR) - Rusko a Ukrajina v stredu pokračovali vo vzájomných útokoch, pričom z ruskej Belgorodskej oblasti hlásil tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov najmenej troch mŕtvych. V ukrajinskom meste Cherson zahynul starší pár, oznámil oblastný gubernátor Olexandr Prokudin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Gladkov tvrdí, že v obci Maslova Pristaň v Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou došlo k raketovému útoku, ktorý si vyžiadal tri obete. Na platforme Telegram objasnil, že išlo o dvoch mužov a jednu mladú ženu. Zranených je deväť osôb.
Útok podľa Gladkova čiastočne zničil nespresnené sociálne zariadenie. Gladkov na Telegrame zverejnil zábery poškodenej budovy. Pod troskami budovy sa podľa neho môžu nachádzať ľudia.
Na ukrajinskej strane došlo v stredu ráno k úmrtiu staršieho páru v meste Cherson. „V dôsledku útoku nepriateľa utrpeli smrteľné zranenia 62-ročná žena a starší muž, ktorého totožnosť momentálne zisťujeme,“ napísal Prokudin na Telegrame. Dodal, že po útoku previezli do nemocnice 55-ročnú ženu.
Podľa ukrajinských síl vyslalo Rusko na ukrajinské územie v noci na stredu najmenej 183 dronov.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily v noci zneškodnili 53 ukrajinských dronov, väčšinu nad Belgorodskou oblasťou. Tá je podľa AFP častým terčom útokov. Rusko nezverejňuje celkový počet dronov, ktoré Ukrajina na jeho územie pošle, len počet zneškodnených dronov.
Obe strany popierajú, že by sa pri útokoch počas tejto už viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny zameriavali na civilistov.
AFP konštatuje, že Ukrajina zintenzívňuje svoje útoky na ruskú energetickú a ropnú infraštruktúru, pričom tvrdí, že ide o legitímnu odpoveď na ruskú ofenzívu a denné údery na ukrajinské mestá.
