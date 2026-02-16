< sekcia Zahraničie
Ukrajinské útoky spôsobili výpadky elektriny a tepla na západe Ruska
Ruské ministerstvo obrany podľa britskej stanice BBC hlásilo zneškodnenie 43 ukrajinských dronov nad územím Brianskej, Kalužskej, Tulskej a Moskovskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 16. februára (TASR) - Ukrajinské dronové útoky spôsobili v nedeľu čiastočné prerušenie dodávok elektrickej energie a tepla v ruskej Brianskej oblasti. Oblastný gubernátor Alexander Bogomaz uviedol, že išlo o jedny z najsilnejších úderov od začiatku rusko-ukrajinskej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Bogomaz na sieti Telegram napísal, že nálety ukrajinských bezpilotných lietadiel trvali viac než 12 hodín a ruské systémy protivzdušnej obrany ich za ten čas zostrelili vyše 170. V dôsledku útokov sa však podľa neho ocitlo bez elektriny a tepla päť obcí a tiež časti mesta Briansk.
Rusko od začiatku svojej invázie na Ukrajinu v roku 2022 opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru raketami a dronmi. Takéto útoky uvrhli počas najchladnejšej zimy za uplynulé štyri roky vojny do tmy celé ukrajinské mestá. Ukrajinská armáda v reakcii zintenzívnila svoje údery na ruskom území, pri ktorých často cieli na ropné a plynové zariadenia, napísala DPA.
Brianská oblasť sa nachádza na západe európskej časti Ruska v bezprostrednej blízkosti hraníc s Ukrajinou a patrí medzi ruské regióny, ktoré boli počas vojnového konfliktu najviac postihnuté cezhraničným ostreľovaním a zásahmi dronov.
