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Ukrajinské útoky v Rusku si vyžiadali tri obete, tvrdia ruské úrady

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Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Ukrajinský dron zasiahol autobus v obci Voznesenovka neďaleko hraníc, informoval krízový štáb ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti.

Autor TASR
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Moskva 12. júna (TASR) - Pri ukrajinských útokoch zahynuli v ruských pohraničných oblastiach traja ľudia, uviedli vo štvrtok ruské úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ukrajinský dron zasiahol autobus v obci Voznesenovka neďaleko hraníc, informoval krízový štáb ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti s tým, že o život prišla jedna žena a ďalších 11 osôb utrpelo zranenia.

V Brianskej oblasti zahynuli dvaja ľudia pri ukrajinskom útoku na pohraničnú obec Belaja Berjozka, uviedol podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS zastupujúci gubernátor oblasti Jegor Kovaľčuk. Kovaľčuk najskôr informoval o jednom mŕtvom a troch zranených osobách. Ďalší muž však neskôr zraneniam podľahol v nemocnici.

Ukrajina sa s pomocou Západu už viac než štyri roky bráni proti ruskej vojenskej invázii, pripomína DPA. V rámci svojej obrannej kampane opakovane útočí na ciele v Rusku. Počet obetí a rozsah škôd sa však nedajú porovnať s devastujúcimi následkami ruských útokov na Ukrajine, dodáva nemecká agentúra. Pohraničná Belgorodská oblasť patrí k tým regiónom Ruska, ktoré sú vojnou zasiahnuté najviac.
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