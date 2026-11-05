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Ukrajinské útoky zabili najmenej 7 ľudí v okupovanej Luhanskej oblasti
Veľkú časť východoukrajinskej Luhanskej oblasti okupuje Rusko a ukrajinská armáda často útočí na ruské ciele aj na tomto území, zvyčajne dronmi.
Autor TASR
Moskva 5. novembra (TASR) - Ukrajinské útoky zabili najmenej sedem ľudí v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti, uviedli vo štvrtok miestne úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Piati ľudia zahynuli pri útoku na autobus do regionálneho hlavného mesta Luhansk, napísal na sociálnej sieti Telegram Moskvou dosadený líder oblasti Leonid Pasečnik. Ďalších 13 bolo zranených.
Pri inom útoku na juhu Luhanskej oblasti zomreli ďalší dvaja muži, uviedol Pasečnik. Ďalší útok na minibus si podľa jeho slov vyžiadal jedného zraneného. Pasečnik nespresnil, o útoky akými zbraňami šlo.
Veľkú časť východoukrajinskej Luhanskej oblasti okupuje Rusko a ukrajinská armáda často útočí na ruské ciele aj na tomto území, zvyčajne dronmi.
Piati ľudia zahynuli pri útoku na autobus do regionálneho hlavného mesta Luhansk, napísal na sociálnej sieti Telegram Moskvou dosadený líder oblasti Leonid Pasečnik. Ďalších 13 bolo zranených.
Pri inom útoku na juhu Luhanskej oblasti zomreli ďalší dvaja muži, uviedol Pasečnik. Ďalší útok na minibus si podľa jeho slov vyžiadal jedného zraneného. Pasečnik nespresnil, o útoky akými zbraňami šlo.
Veľkú časť východoukrajinskej Luhanskej oblasti okupuje Rusko a ukrajinská armáda často útočí na ruské ciele aj na tomto území, zvyčajne dronmi.