Ukrajinské vedenie nepredpokladá pozemný útok ruskej armády na Charkov

Kyjev 13. mája (TASR) - Ukrajinské vedenie nepredpokladá, že by mestu Charkov na severovýchode Ukrajiny hrozil pozemný útok, a to aj napriek novej ofenzíve ruskej armády v tejto oblasti, do ktorej je nasadených viac ako 30.000 ruských vojakov. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedol nový tajomník Rady bezpečnosti a obrany Ukrajiny (SNBO) Olexandr Lytvynenko.



AFP pripomenula, že Rusko minulý piatok spustilo prekvapivú ofenzívu v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, pričom zaznamenalo malý postup v pohraničnej zóne, odkiaľ bolo pred takmer dvoma rokmi vytlačené.



"V pohraničnej oblasti momentálne prebiehajú ruské akcie," priznal v rozhovore pre agentúru AFP Lytvynenko.



Dodal, že ukrajinské vedenie nevidí "žiadnu hrozbu útoku na mesto Charkov." Upozornil však, že "je tu veľa Rusov" - na hranici Ukrajiny s Ruskom ich bolo sústredených asi 50.000, teraz ich "prichádza viac ako 30.000".



Podľa Lytvynenka je ruská ofenzíva pravdepodobne zameraná na vytvorenie "nárazníkovej zóny", ktorá by obmedzila schopnosť Ukrajiny zasiahnuť pohraničné oblasti Ruska.



Moskva tvrdí, že v Charkovskej oblasti podnikla malé výpady, obsadila niekoľko dedín a postupuje smerom k mestu Vovčansk, odkiaľ aj Ukrajina hlásila silné ostreľovanie.



Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov v pondelok uviedol, že delostreleckými a mínometnými útokmi bolo zasiahnutých viac ako 30 miest a dedín, pričom zranenia utrpelo najmenej deväť ľudí.



Krátko po novej ofenzíve ruskej armády prezident Vladimir Putin odvolal dlhoročného ministra obrany Sergeja Šojgua a nahradil ho ekonómom Andrejom Belousovom.



Na margo týchto zmien Lytvynenko povedal, že Belousov je "skúsený manažér schopný zabezpečiť dlhodobú opotrebovávaciu vojnu". Okrem toho má Belousov silné väzby aj na ruskú rozviedku.



"To naznačuje, že Putin plánuje vojnu na dlhé obdobie dopredu. A vojnu nielen s Ukrajinou, ale i so Západom ako celkom. Vojnu s NATO," myslí si Lytvynenko.