Ukrajinské vojenské lietadlo prvýkrát zasiahlo cieľ v Rusku

Londýn/Kyjev (10. júna (TASR) - Ukrajinské vojenské lietadlo v nedeľu prvýkrát zasiahlo cieľ na ruskom území. Ukrajinský vojenský zdroj pod zárukou anonymity potvrdil zásah "ruského veliteľského uzla" v Belgorodskej oblasti, ktorá hraničí so severovýchodnou Ukrajinou. TASR informuje podľa správy britskej spravodajskej televízie Sky News.



"Misia ukrajinských vzdušných síl zasiahla ruský veliteľský uzol v Belgorode. Aj keď stále prebieha hodnotenie škôd, je to potvrdené ako priamy zásah. Toto je prvá letecká munícia (použitá) proti cieľu v Rusku," uviedol ukrajinský zdroj.



Bezprostredne nebolo jasné, či to bola západná zbraň, ani aký typ munície bol použitý. Podľa nových pokynov schválených prezidentom Joeom Bidenom americkú muníciu na ruskej pôde možno použiť pri obrane mesta Charkov.



Aj niektorí ďalší západní spojenci nedávno ukrajinským ozbrojeným silám dovolili použiť nimi dodané zbrane aj na útoky proti vojenským cieľom v Rusku. Podľa ministra zahraničných vecí Spojeného kráľovstva lorda Camerona je na Ukrajine, aby sa rozhodla, ako použije britské zbrane. Ide napríklad o riadené strely Storm Shadow, ktoré môžu odpaľovať aj ukrajinské lietadlá.



Ruské ministerstvo obrany cez víkend uviedlo, že jeho sily zostrelili niekoľko ukrajinských bezpilotných lietadiel v Belgorodskej oblasti. Nebolo jasné, či išlo o súčasť rovnakého útoku. Ukrajina cez víkend podnikla aj niekoľko ďalších útokov bezpilotných lietadiel hlboko na ruskom území.



Ukrajina oznámila aj zásah ruskej výsadkovej lode triedy Ropucha. Ukrajinský vojenský zdroj uviedol, že v sobotu večer ukrajinské sily podnikli "koordinovaný úder" proti lodi, ktorá sa nedávno presunula do Azovského mora z Čierneho mora.



"Tento úspešný útok ukazuje Rusom, že nemôžu slobodne operovať ani v Čiernom mori, ani na východe," dodal zdroj. Podľa neho ide o piatu zo siedmich výsadkových lodí triedy Ropucha, ktoré ukrajinské útoky potopili alebo "sú neschopné prevádzky". Ruská armáda používa lode triedy Ropucha na prepravu munície a zásob do okupovaného mesta Mariupol na ďalší tranzit na miesta bojov, uvádza zdroj.



"Zmarením ruských dodávok munície a kľúčových vojenských dodávok tento úder priamo podporí ukrajinské jednotky v ich pokračujúcom boji," uviedol zdroj.