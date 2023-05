Ukrajinské vzdušné sily očakávajú desiatky stíhačiek západnej výroby

Kyjev 21. mája (TASR) - Ukrajinské vzdušné sily počítajú s desiatkami západných stíhačiek po tom, čo Washington s rozhovoroch na túto tému ustúpil a súhlasil s posielaním týchto stíhačiek na Ukrajinu. Povedal to v nedeľu hovorca ukrajinskej armády Jurij Ihnat. Konkrétne by mal Kyjev dostať stíhacie lietadlá F-16 americkej výroby. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Lietadlá by nemali byť odovzdané postupne, kus po kuse, ale v leteckých jednotkách. Takáto jednotka sa nazýva letka, v našom prípade ju v súčasnosti tvorí viac než 12 lietadiel, u našich západných partnerov je to 18 strojov," povedal v nedeľu pre ukrajinskú televíziu hovorca ukrajinských vzdušných síl Ihnat.



Týmto spôsobom "by malo byť Ukrajine odovzdaných niekoľko desiatok bojových lietadiel, aby si poradila s nastávajúcimi úlohami", dodal Ihnat.



Povedal to po tom, čo prezident USA Joe Biden v piatok na summite krajín G7 v japonskom meste Hirošima v zásade odsúhlasil dodávky stíhačiek F-16 americkej výroby na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho o to prosil celé mesiace.



Ukrajinci argumentujú, že stíhačky F-16 pomôžu ochrániť ich vojakov, znížiť ich straty a pomôžu tiež oveľa rýchlejšie ukončiť vojnu, ktorú rozpútalo Rusko koncom februára 2022.