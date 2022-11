Ukrajinské železnice ponúkajú symbolické lístky do okupovaných miest

Kyjev 13. novembra (TASR) - Ukrajinské železnice spustili v nedeľu na počesť oslobodenia mesta Cherson na juhu krajiny predaj symbolických cestovných lístkov do viacerých miest, ktoré sú naďalej pod kontrolou ruských síl. Toto gesto má predstavovať symbol viery v ozbrojené sily Ukrajiny a nádej v oslobodenie spod okupácie. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Dnes si môžete objedať lístky na prvé tri vlaky z Kyjeva do piatich miest: už oslobodeného Chersonu, ako aj do Mariupola, Donecka, Luhanska a Simferopolu," uviedol v aplikácii Telegram prevádzkovateľ ukrajinských železníc.



Tieto lístky bude možné využiť po tom, ako sa ukrajinskej armáde podarí mestá opätovne získať. "Akonáhle bude doprava obnovená, predstavitelia železníc pošlú (cestujúcim) správu s dátumom a lokalitou," oznámili železnice. Cena lístkov sa pohybuje od 1000 hrivien (približne 26 eur).



Reuters približuje, že Cherson bol prvým veľkým ukrajinským mestom a súčasne jedinou metropolou niektorej z ukrajinských oblastí, ktorú ruské ozbrojené sily ovládli po začiatku invázie z 24. februára. Momentálne zápasí s obnovou dodávok elektriny a vody po tom, čo sa odtiaľ nedávno stiahli ruské sily.



Prístavné mesto Mariupol v Azovskom mori na východe Ukrajiny ovládli ruské sily v máji po takmer štvormesačnom obliehaní. Dve najväčšie mestá na východnej Ukrajine Doneck a Luhansk sa dostali pod kontrolu proruských separatistov v roku 2014. Simferopol je druhým najväčším mestom na Krymskom polostrove, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.