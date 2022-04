Ukrajinské železnice: Útok na stanicu v Kramatorsku neprežilo 30 ľudí

Kyjev 8. apríla (TASR) - Vyše 30 ľudí zahynulo a viac ako 100 utrpelo zranenia v piatok pri ruskom raketovom útoku na železničnú stanicu v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny. Oznámila to ukrajinská železničná spoločnosť s tým, že z tejto stanice sa ľudia snažia evakuovať do bezpečnejších častí krajiny. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Agentúra AFP medzitým informovala, že jej novinári videli na stanici v Kramatorsku najmenej 20 zabitých ľudí.



Podľa ukrajinskej železničnej spoločnosti zasiahli železničnú stanicu v meste Kramatorsk dve ruské rakety. Táto stanica sa pritom používa na evakuáciu civilistov z bombardovaných oblastí. "Podľa našich údajov zahynulo viac ako 30 ľudí a vyše 100 utrpelo zranenia," uviedla železničná spoločnosť vo vyhlásení.



Reuters uvádza, že túto informáciu nemohol nezávisle overiť. Ruská strana sa bezprostredne po incidente k útoku ani počtu obetí nevyjadrila. Moskva však popiera obvinenia, že jej armáda na Ukrajine útočí na civilné ciele.



Ukrajinské železnice vo štvrtok informovali, že v danom regióne boli zablokované tri vlaky po vzdušnom nálete na železničnú trať.



Úrady na východe Ukrajiny vyzývajú občanov, aby sa presunuli do bezpečnostných oblastí, keďže ukrajinská armáda predpokladá, že ruské jednotky sa preskupujú a pripravujú na novú ofenzívu v Donbase na východe Ukrajiny.