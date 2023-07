Ukrajinského filmového režiséra Sencova zranili na fronte

Kyjev 10. júla (TASR) - Ukrajinský filmový tvorca Oleh Sencov v nedeľu večer oznámil, že na fronte utrpel zranenia. TASR prevzala informácie z pondelkovej správy tlačovej agentúry DPA.



"To bolo včera. Dnes je to lepšie," uviedol Sencov v nedeľu večer na Facebooku vo videu, ktoré zverejnil a ktoré ho zachytáva raneného na bojisku. Vidieť, ako Sencov leží na zemi a opisuje zranenie spôsobené črepinou munície. Režisér dodal, že ho spolu s ďalšími zranenými spolubojovníkmi previezli do nemocnice.



Sencova, ktorý sa narodil na Kryme, tam zatkli v roku 2014 po anektovaní tohto ukrajinského polostrova Ruskom. O rok ho v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za údajné plánovanie teroristických útokov. Okrem toho bol obvinený z členstva v ultranacionalistickom ukrajinskom hnutí Pravý sektor.



Sencov všetky obvinenia proti svojej osobe odmietol a oznámil, že ho k priznaniu donútili mučením. Na medzinárodnej scéne bol považovaný za politického väzňa. V roku 2019 ho prepustili v rámci výmeny väzňov.



Po invázii Ruska na Ukrajinu vlani koncom februára Sencov pracoval v Kyjeve ako dobrovoľný obranca. Naposledy bojoval v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti, kde ho povýšili na podporučíka.



Tento filmár a občiansky aktivista dostal v roku 2018 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament jednotlivcom a organizáciám bojujúcim za ľudské práva a slobody.