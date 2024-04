Ukrajinského ministra podozrievajú z nadobudnutia štátnej pôdy

Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) podozrieva ministra poľnohospodárstva Mykolu Solského z nezákonného nadobudnutia štátnej pôdy v rokoch 2017 až 2021. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 sa na Ukrajine objavilo viacero korupčných káuz. Väčšinou však zahŕňali nižšie postavených predstaviteľov krajiny a súviseli s obstarávaním armády. Kyjev v rámci snáh aj podmienok vstupu do Európskej únie prisľúbil urýchlenie boja s korupciou.



NABU vo vyhlásení priamo nemenoval Solského, ale uviedol, že úradujúceho ministra podozrieva z vedenia zločineckej skupiny, ktorá si v predmetnom období vyvlastnila poľnohospodársku pôdu s celkovou rozlohou takmer 2500 hektárov v hodnote viac než 291 miliónov hrivien (vyše 6,8 miliónov eur) v severovýchodnej Sumskej oblasti. Údajne sa tiež neúspešne pokúsila získať ďalších 3300 hektárov v hodnote 190 miliónov hrivien (4,4 milióny eur).



K nadobudnutiu štátnych pozemkov došlo podľa NABU zničením dokumentov, na základe ktorých mali dve štátne spoločnosti právo trvalo využívať túto pôdu. Skupina, do ktorej patrili aj členovia katastra nehnuteľností, potom prinútila štátnu agentúru, aby práva previedla na ňu prepojených jednotlivcov pod zámienkou vládneho programu na využívanie poľnohospodárskych pozemkov.



Solský, ktorý vlastnil niekoľko agropodnikov, sa stal členom vlády v marci 2022. Tri roky predtým ho zvolili za poslanca do ukrajinského parlamentu, kde pôsobil aj ako predseda poľnohospodárskeho výboru.