Ukrajinského ministra podozrivého z korupcie prepustili na kauciu

Kyjev 26. apríla (TASR) - Ukrajinského ministra poľnohospodárstva Mykolu Soľského prepustili v piatok na kauciu z väzby, v ktorej sa ocitol pre podozrenia z účasti v korupčnom škandále. Oznámil to jeho rezort, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.uviedlo ministerstvo poľnohospodárstva na sociálnych sieťach.Kyjevský protikorupčný súd nariadil v piatok ráno väzbu pre Soľského v súvislosti s obvineniami z účasti na nelegálnom nadobudnutí štátnej pôdy v hodnote takmer siedmich miliónov eur. Súd zároveň stanovil kauciu 75,5 milióna ukrajinských hrivien (asi 1,8 milióna eur).Podľa prokuratúry bola pôda v tomto prípade nelegálne odobraná štátnym firmám a prevedená na vojnových veteránov pod podmienkou, že ju budú prenajímať niektorým súkromným firmám. Soľsky v tom čase stál na čele veľkej poľnohospodárskej firmy a bol členom parlamentu. Ministrom sa stal v marci 2022 a svoju vinu odmieta.Obvinený politik predložil vo štvrtok svoju rezignáciu, no technicky zostáva ministrom, až kým parlament jeho žiadosť neposúdi. Parlament by o jeho rezignácii mohol rozhodnúť na ďalšom zasadnutí.Ukrajinu sužuje od rozpadu Sovietskeho zväzu silná korupcia. Kyjev sa však zaviazal, že posilní svoj boj proti nej v rámci snáh o vstup do Európskej únie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vlani vymenil aj ministra obrany po tom, čo sa objavili obvinenia z korupcie súvisiace s jeho rezortom.