Ukrajinského novinára po 4 rokoch prepustili z väzenia na Kryme

Kyjev 23. júna (TASR) - Po viac ako štyroch rokoch strávených vo väzení na Ruskom okupovanom Kryme prepustili v nedeľu na slobodu ukrajinského novinára Vladyslava Jesypenka, ktorý pracoval pre ukrajinskú sekciu stanice Rádio Sloboda (RFE/RL). V pondelok o tom informovala agentúra AP, píše TASR. Podľa RFE/RL po prepustení z väzenského tábora v Kerči Jesypenko odcestoval do Prahy, kde sa stretol so svojou rodinou.



Ruské úrady na anektovanom Kryme Jesypenka odsúdili na trest odňatia slobody za zhromažďovanie informácií pre ukrajinské tajné služby. Jesypenko tieto obvinenia poprel.



Jesypenko, ktorý má ruské i ukrajinské občianstvo, bol zadržaný 10. marca 2021. Vo februári 2022 ho ruský súd na Kryme odsúdil na šesť rokov väzenia za špionáž. Počas súdneho procesu vypovedal, že bol mučený elektrošokmi, aby sa priznal. Súd v Moskve mu neskôr znížil trest na päť rokov.



Novinár bol neskôr obvinený aj zo skladovania a prepravy výbušnín. Jesypenko toto obvinenie rozhodne odmietol a aj prokuratúra neskôr uznala, že na granáte nájdenom v jeho aute neboli jeho odtlačky prstov.



„Viac ako štyri roky bol Vlad svojvoľne trestaný za zločin, ktorý nespáchal. Zaplatil príliš vysokú cenu za pravdivé informovanie o tom, čo sa dialo na Kryme okupovanom Ruskom,“ povedal výkonný riaditeľ RFE/RL Stephen Capus a dodal, že Jesypenko bol „mučený, fyzicky aj psychicky“.



Capus sa poďakoval vládam USA a Ukrajiny za „spoluprácu s nami (RFE/RL) s cieľom zabezpečiť, aby sa Vladovo nespravodlivé zadržiavanie skončilo“.



Stanica RFE/RL doplnila, že v novembri 2022 ukrajinský prokurátor začal trestné konanie proti príslušníkovi ruskej tajnej služby FSB za nezákonné zadržiavanie a mučenie novinára Jesypenka. Európska únia v septembri 2023 uvalila sankcie na šesť osôb vrátane dvoch sudcov, prokurátora a dvoch príslušníkov FSB zapojených do Jesypenkovho prípadu.



RFE/RL pripomenula prípady viacerých svojich novinárov alebo spolupracovníkov, ktorí sú stíhaní a väznení v rôznych krajinách; medzinárodné novinárske a ľudskoprávne organizácie ich považujú za politických väzňov.



Ruské úrady držia vo väzení okrem iných spravodajkyňu RFE/RL Niku Novakovú. Na deväťročný trest väzenia bol 20. júna odsúdený redaktor azerbajdžanskej redakcie RFE/RL Farid Mehralizada a novinár bieloruskej služby Rádia Sloboda Ihar Losik si odpykáva 15-ročný trest väzenia v Bielorusku.



Dňa 21. júna bol však z väzenia v Bielorusku prepustený bývalý novinár bieloruskej služby Rádia Sloboda Ihar Karnej. Došlo k tomu po návšteve osobitného predstaviteľa prezidenta USA Keitha Kellogga v Minsku.



Karnej bol zadržaný v Minsku v júli 2023. Na jar v roku 2024 bol odsúdený na tri roky väzenia za „účasť v extrémistickej skupine“. Provládne bieloruské médiá informovali, že Karnej bol súdený za spoluprácu s Bieloruskou asociáciou novinárov, ktorú bieloruské úrady označujú za extrémistickú organizáciu.



Karnej sa dostal na slobodu spolu s lídrom bieloruskej opozície Siarhejom Cichanovským.