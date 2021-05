Ukrajinského poslanca vylúčili z klubu za stretnutie s Lukašenkom

Lietadlo nízkonákladovej spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, ktoré cestovalo z Atén do Vilniusu a po bombovej hrozbe bolo odklonené do Minska, pristálo v nedeľu 23. mája 2021 na medzinárodnom letisku vo Vilniuse. Foto: TASR/AP

Kyjev 24. mája (TASR) - Poslanci ukrajinskej vládnej strany Sluha ľudu väčšinou hlasov podporili návrh na vylúčenie Jevhena Ševčenka z frakcie. Ide o reakciu frakcie na to, že Ševčenko sa v apríli stretol s neuznaným bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom a nebol schopný totostretnutie zdôvodniť.Ako v pondelok informovala agentúra Ukrinform, poslanec Ševčenko oznámil 20. apríla prostredníctvom sociálnej siete Telegram, že je v Minsku. Následne Lukašenkov kanál na tejto sieti zverejnil fotografiu a videozáznam zo stretnutia Ševčenka s Lukašenkom.Ševčenko neskôr na margo stretnutia s bieloruským vodcom napísal, že viac ako tretina Ukrajincov by rada videla Lukašenka ako svojho prezidenta.V nedeľu, keď bolo na letisku v Minsku nútené pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair, na ktorého palube bol Lukašenkov kritik, novinár Raman Pratasevič, Ševčenko na sociálnej sieti Facebook zverejnil status s chválou na Lukašenkovu adresu, píše denník Ukrajinská pravda.Napísal v ňom, že spolu sDenník Ukrajinská pravda napísal, že tento Ševčenkov status zohral kľúčovú rolu v jeho vylúčení z poslaneckého klubu - práve po jeho zverejnení totiž pribudli chýbajúce podpisy poslancov pod návrh. Samotný zber podpisov sa začal už pred viac ako dvomi týždňami.Západ vynútené pristátie lietadla letiaceho z Atén do Vilniusu v Minsku i zadržanie vodcu bieloruskej opozície odsúdil. Európska rada bude o tomto incidente rokovať v pondelok a Európska únia v súvislosti s ním nevylučuje sprísnenie sankcií voči Bielorusku.V reakcii na incident s lietadlom viaceré letecké spoločnosti v pondelok začali lietať mimo trás vedúcich ponad Bielorusko, čo znamená, že ani nečakali na príslušné oficiálne rozhodnutie medzinárodných úradov.Litva odporučila svojim občanov, aby do Bieloruska necestovali, a tých, ktorí sa tam nachádzajú, vyzvala na opustenie tejto krajiny, informoval spravodajský portál Meduza.io s odvolaním sa na litovské ministerstvo zahraničných vecí.