Ukrajinského youtubera v Japonsku zadržali za vysielanie z Fukušimy
Bývalý ukrajinský veľvyslanec v Japonsku Serhij Korsunskyj sa na sociálnej sieti X za incident ospravedlnil.
Autor TASR
Tokio 26. septembra (TASR) - Japonská polícia zadržala ukrajinského youtubera s viac než 6,5 miliónom odberateľov, ktorý v priamom prenose vysielal svoj neoprávnený vstup do domu v evakuačnej zóne okolo jadrovej elektrárne Fukušima. Informovali o tom v piatok japonské médiá, ktoré vo svojej správe citovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa polície išlo o oblasť v meste Okuma v prefektúre Fukušima, ktorá bola po jadrovej havárii v roku 2011 vyhlásená za uzavretú. Spolu s youtuberom zadržali aj ďalších dvoch Ukrajincov, ktorí do neobývaného domu vstúpili v stredu ráno.
„Policajti podozrivých našli na základe oznámenia od občana a priamo na mieste ich zadržali,“ uviedol hovorca polície.
Všetci traja muži sa k činu priznali, informovala televízia Asahi. Tá odvysielala aj zábery z livestreamu, na ktorých si trojica pripravovala čaj a prezerala si predmety ponechané pôvodnými obyvateľmi domu.
Bývalý ukrajinský veľvyslanec v Japonsku Serhij Korsunskyj sa na sociálnej sieti X za incident ospravedlnil. „Toto by sa nemalo stávať,“ napísal.
Podľa AFP ide o ďalší prípad, keď zahraniční livestreameri porušili zákony v Japonsku. Vlani polícia zadržala Američana vystupujúceho pod menom Johnny Somali, ktorý prenikol na stavenisko pri elektrárni Fukušima a obťažoval robotníkov i cestujúcich vo vlaku narážkami na bombardovanie Japonska USA v roku 1945.
Po havárii vo Fukušime, ktorú spôsobilo silné zemetrasenie a následná vlna cunami, muselo svoje domovy opustiť približne 165.000 ľudí a 12 percent územia rovnomennej prefektúry bolo uzavretých. Hoci časť zóny je už znovu sprístupnená, niektoré oblasti zostávajú aj naďalej nebezpečné, pripomenula televízia Asahi.
Do Japonska prichádza v posledných rokoch nebývalý počet turistov a časti miestnych obyvateľov prekáža ich nedisciplinované a nerešpektujúce správanie. Rastúce obavy z nadmerného turizmu a imigrácie vo svojej kampani využila nacionalistická strana Sanseitó. Do tohtoročných volieb do hornej komory parlamentom šla s volebným sloganom „Japonsko na prvom mieste“ a získala v nich trojnásobok mandátov, ako sa predpokladalo.
