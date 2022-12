Ukrajinskému pilotovi udelili rad Zlatej hviezdy

Kyjev 8. decembra (TASR) - Ukrajinského pilota Vadyma Vorošylova, ktorý zostrelil dve rakety a päť dronov a až následne sa katapultoval zo svojho poškodeného lietadla, vyhlásili za hrdinu Ukrajiny. Udelený mu bol rad Zlatej hviezdy. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy denníka The Guardian.



K zmienenej operácii došlo 12. októbra vo Vinnyckej oblasti. Fotografia Vorošylova však obehla internet na Ukrajine až tento týždeň. Pilota zachytáva po zmienenej akcii ležiaceho na posteli so zraneniami, avšak so zdvihnutým palcom.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal v pondelok dekrét, ktorým mu za jeho službu priznal titul hrdinu Ukrajiny a udelil mu s ním spojené vyznamenanie Rad Zlatej hviezdy určené pre príslušníkov armády.