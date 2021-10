Ukrajinskému poslancovi, ktorý náhle zomrel, našli v tele metadón

Kyjev 11. októbra (TASR) – Ukrajinské ministerstvo vnútra zvažuje dve verzie náhlej smrti poslanca parlamentu Antona Poľakova: buď vedomé užitie metadónu alebo otravu touto látkou. Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax.



Súdni lekári informovali vyšetrovateľov, že v organizme poslanca zistili malú dávku alkoholu a metadón.



Predmetom ďalších analýz bude typ metadónu, čas jeho požitia vzhľadom na čas smrti a súvislosť medzi jeho požitím a Poľakovovou smrťou. Vo vysielaní televízie Ukrajina 24 to uviedol hovorca ukrajinského rezortu vnútra Arťom Ševčenko. Podľa neho vyšetrovatelia pracujú s dvomi verziami: „buď (Poľakov) sám užil drogu, ktorá mu mohla spôsobiť smrť, alebo bol otrávený. Inak to nemohlo byť."



Podľa ukrajinskej generálnej prokuratúry Poľakov strávil časť noci na minulý piatok s priateľom v jednom z kyjevských barov. Následne sa priateľovým autom vozili po uliciach Kyjeva. Po asi pol druha hodine sa rozišli, pričom Poľakov si privolal taxík.



Ten zastavila policajná hliadka pre porušenie dopravných predpisov, pričom si policajti všimli na zadnom sedadle pololežiaceho muža. Taxikár vypovedal, že muž je pod vplyvom alkoholu a že sa mu sťažoval na nevoľnosť. Privolaní záchranári Poľakovovi už nedokázali pomôcť.



Agentúra UNIAN upozornila na to, že Poľakov niekoľko dní pred smrťou vypovedal na Národnom protikorupčnom úrade Ukrajiny, kde svedčil proti poslancom, ktorí podľa jeho slov dostávali obálky s peniazmi na toaletách v budove parlamentu.