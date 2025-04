Ukrajinskí a európski predstavitelia predložili USA protinávrhy dohody

Londýn/Kyjev 25. apríla (TASR) - Ukrajinskí a európski predstavitelia sa tento týždeň postavili proti niektorým návrhom Spojených štátov o tom, ako ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine a predstavili vlastné protinávrhy. Tie sa podľa Reuters, ktorá nahliadla do dokumentov, týkajú otázok územia, bezpečnostných záruk či sankcií voči Moskve, píše TASR.



Návrhy z nedávnych rokovaní amerických, európskych a ukrajinských predstaviteľov v Paríži a následne v Londýne podľa Reuters odhalili vnútorné fungovanie kyvadlovej diplomacie. Tá prebieha v čase, keď sa americký prezident Donald Trump usiluje o ukončenie viac ako tri roky trvajúcej vojny.



Prvý text odráža návrhy, ktoré Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff oznámil európskym predstaviteľom v Paríži a ktoré boli odovzdané Ukrajincom. Druhý text vznikol o týždeň neskôr na rokovaniach medzi ukrajinskými a európskymi predstaviteľmi v Londýne. Zdroje tvrdia, že tento dokument odovzdali americkej strane.



Americký návrh predpokladá de iure uznanie ruskej kontroly nad Krymom, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014 a de facto uznanie ruskej okupácie takmer celej Luhanskej oblasti a okupovaných častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti.



Na základe dokumentu európskych a ukrajinských predstaviteľov sa o otázke územia bude diskutovať až po uzavretí prímeria. V ich dokumente sa nespomína uznanie ruskej kontroly nad akýmkoľvek ukrajinským územím. Naopak, stanovuje, že Ukrajina opätovne získa kontrolu nad Záporožskou jadrovou elektrárňou a nad Kachovskou priehradou. Ukrajina by tiež mala neobmedzený priechod cez rieku Dneper a kontrolu nad Kinburnskou kosou v Čiernom mori.



V otázke ukrajinskej bezpečnosti americký návrh uvádza, že Ukrajina bude mať „spoľahlivú bezpečnostnú záruku“, ktorej garantmi budú európske a ďalšie spriatelené štáty. Kyjev sa však podľa návrhu nebude môcť usilovať o vstup do NATO.



Európski a ukrajinskí predstavitelia vo svojom texte uviedli, že nebudú existovať žiadne obmedzenia pre ukrajinské ozbrojené sily ani žiadne obmedzenia pre ukrajinských spojencov pri rozmiestňovaní ich vojenských jednotiek na území Ukrajiny. Navrhli tiež poskytnutie silných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, vrátane záruk zo strany USA, a to prostredníctvom „dohody podobnej článku päť“, čo je odkaz na klauzulu o spoločnej obrane v rámci Severoatlantickej aliancie. Podľa návrhov sa Ukrajina bude usilovať o vstup do Európskej únie.



V rámci ekonomických opatrení návrh USA uviedol, že sankcie uvalené na Rusko po jeho anexii Krymského polostrova budú zrušené.



Avšak protinávrh hovorí o „postupnom uvoľňovaní sankcií po dosiahnutí udržateľného mieru“. Sankcie možno opäť uvaliť v prípade, že Rusko poruší mierovú dohodu. Dokument taktiež navrhuje, aby Ukrajina dostala finančné odškodnenie za škody spôsobené vojnou zo zmrazených ruských aktív.



Americký text uvádza, že Ukrajina bude finančne odškodnená avšak nespresňuje, aké budú zdroje týchto financií.



Medzi ekonomickými návrhmi je spomenuté aj to, že Ukrajina a Spojené štáty implementujú ekonomickú spoluprácu/ťažbu nerastných surovín.



Ukrajinsko-európsky návrh tiež požaduje úplné a bezpodmienečné prímerie. Moskva a Kyjev bezodkladne začnú rokovania o technickej realizácii za účasti Washingtonu a európskych štátov. Súbežne bude prebiehať príprava plánu a podmienok úplnej mierovej dohody. Prímerie by bolo kontrolované USA a s podporou tretích krajín. Rusko tiež musí vrátiť všetky deportované a nezákonne vysídlené ukrajinské deti. Dôjsť má tiež k výmene všetkých vojnových zajatcov a Moskva musí prepustiť všetkých civilných zajatcov.