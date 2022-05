Ukrajinskí delostrelci prišli do Nemecka, ich výcvik sa začne v stredu

Berlín 10. mája (TASR) - Ukrajinskí vojaci prišli do Nemecka na výcvik v zaobchádzaní s ťažkými húfnicami typu Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Informovala o tom v utorok agentúra DPA, ktorá sa odvolala na nemenované vládne zdroje.



Ukrajinskí vojaci spolu s technikmi a prekladateľmi pricestovali do spolkovej republiky v utorok, pričom výcvik sa má začať v stredu v delostreleckej škole nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) v meste Idar-Oberstein, uviedli nemenovaní predstavitelia pre DPA. Počet ukrajinských vojakov, ktorí absolvujú výcvik, bol stanovený na viac ako 60. Kurz má trvať okolo 40 dní, v závislosti od predchádzajúcej skúsenosti ukrajinských vojakov s takýmito ťažkými zbraňami. Každú húfnicu obsluhuje päť vojakov, pripomenula DPA.



Samohybné obrnené húfnice PzH 2000 nemeckej výroby majú byť použité na boj proti ruským jednotkám na Ukrajine. Vyznačujú sa kanónom namontovaným na pásovom vozidle, takže stroj nápadne pripomína tank. So štandardnou muníciou má Panzerhaubitze 2000 dostrel až 30 kilometrov. S muníciou so zvýšeným dosahom je podľa nemeckého Bundeswehru možné zasiahnuť cieľ vzdialený až 40 kilometrov. Vojenskí experti tvrdia, že ukrajinskí delostrelci by mohli húfnice použiť na podnikanie útokov na väčšie vzdialenosti.



Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová minulý týždeň oznámila, že Ukrajine bude dodaných celkovo sedem húfnic tohto typu. Podobné zbraňové systémy posiela Kyjevu aj Holandsko.



DPA v otázke vyzbrojovania ukrajinskej armády pripomenula, že nemeckú politickú scénu táto téma rozdelila. Opoziční politici kritizujú kancelára Olafa Scholza za prílišnú váhavosť.